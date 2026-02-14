В този брой на в. „Аз-буки“ ви срещаме с Мария Найденова – главен учител по музика в СУ „Любен Каравелов“ в Пловдив и диригент на народен хор към фолклорен ансамбъл „Тракийска младост“. Тя е сред носителите на високото отличие на МОН – наградата „Константин Величков“ за принос към образованието за 2025 г. Найденова е съавтор на учебните програми по народно пеене и музикална практика за гимназиалния етап – принос, който оставя следа в българското образование и фолклор.

„Отличието от Министерството на образованието и науката е голямо признание за мен“, разказва за „Аз-буки“ главният учител по музика в СУ „Любен Каравелов“ в Пловдив Мария Найденова.

Тя е победител в Националния конкурс за учители за най-добър урок, проведен в културна и/или научна институция. Наградата получава за изнесения открит урок на тема „Пътят на поставяне на акапелна хорова песен“ по време на финалния кръг на националното състезание „Ключът на музиката“. По традиция той се провежда в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Града под тепетата. Найденова участва във финалния кръг на престижното състезанието заедно с фолклорния ансамбъл „Тракийска младост“. Открит урок изнасят за втора поредна година. „Представяме го пред всички колеги и финалисти в конкурса. Това за нас е голяма чест“, казва моята събеседничка.

Мария Найденова и нейните ученици редовно участват в музикални конкурси и концерти в цялата страна. На 5 февруари 2026 г. ансамбълът се включва в концерт-спектакъл „Архипелаг от таланти“ в зала 1 на НДК, организиран от Сдружението на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика (СУПРИМ) към Европейските музикални училища (ЕМУ) и финансиран от Европейския съюз. На 7 февруари са част от Международния конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „Орфееви таланти“ – Пловдив. Ежегодно учениците участват в минимум 15 национални и международни музикални конкурси и фестивали.

„Децата ни работят усилено. Те са амбицирани да успеят, и полагат много усилия всеки ден. Само така могат да бъдат конкурентоспособни“, казва учителката. Освен това притежават още едно много силно качество – дисциплина. И тук се потвърждава крилатата фраза, че успехът се дължи на 1% талант и 99% труд – позиция, споделяна и от моята събеседничка.

Зад гърба си Мария Найденова има богат професионален опит. В пловдивското СУ „Любен Каравелов“ работи от 1991 г. На мнение е, че талантът няма как да остане скрит и винаги се вижда, когато едно дете обича народната музика.

Всяка година провеждат изпит за проверка на музикалните способности на бъдещите осмокласници. Освен диригент на народен хор учителката преподава народно пеене – индивидуално обучение.

Убедена е, че народното пеене е универсалната основа, върху която могат да се градят останалите стилове в музиката. „Който може да се справи с народното пеене, няма да има проблем с другото“, посочва учителката. И дава примери с успешни ученици от училището, които са започнали с уроци по народно пеене и след това са се реализирали професионално в сферата на поп и джаз и дори на попфолк музиката. „Никога не съм ограничавала учениците си, с които работя. Нека всеки се развива там, където му харесва и се чувства най-добре“, обяснява тя. Найденова истински се гордее със своите ученици и не прекъсва връзката си с тях.

„Нашите възпитаници се развиват много добре. Някои от тях вече са професионални музиканти, работят в професионални фолклорни ансамбли“, споделя тя. Много от учениците в СУ „Любен Каравелов“ продължават образованието си в музикална специалност във висше училище. „Радвам се, че в редиците на преподавателите ни има много колеги, които са наши бивши възпитаници. След като завършиха висшето си образование, отново се върнаха при нас в ролята на преподаватели“, разказва учителката по музика.

Найденова винаги е готова да помогне и да сподели опита си както с по-младите си колеги, така и с преподаватели от цялата страна. Ежегодно по Националната програма „Иновации в действие“ в училището се провеждат срещи на иновативни училища и се споделят постиженията на учениците.

Средно училище „Любен Каравелов“ в Пловдив е утвърдено като средище за разширено и профилирано изучаване на музика – народно пеене, поп и джаз пеене, народни и класически инструменти. До X клас обучението е разширено, а в XI и XII клас – профилирано, като специалностите са две: „Музика“ с английски език и „Музика“ с информационни технологии.

Благодарение на работата на висококвалифицираните си педагози училището се стреми да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда. Стремежът на екипа е към усъвършенстване на модерните и алтернативни техники на преподаване. Застъпен е иновативен подход чрез социално-емоционално учене, формиране на гражданска компетентност и развиване на умения чрез използване на образователни и дигитални технологии.