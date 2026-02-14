„Още с първите дни на реалното използване на новия STEM център, двата физкултурни салона и четирите спортни площадки се усети осезаема промяна. Тези инвестиции промениха не просто материалната база, а цялостния ритъм и дух на училището. Децата влизат в него с различно настроение, заредени с енергия и с ясно усещане, че тук ги очаква нещо интересно“, разказва за „Аз-буки“ директорът на ОУ „Васил Левски“ в Чирпан Киро Пенев.

Инвестираните средства в обновената среда са на стойност 129 101 евро и са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Технологиите вече променят стандартните образователни модели, като въвеждат учениците в нова среда, която развива креативното мислене и повишава мотивацията за усвояване на повече знания и умения в направленията „Природни науки“ и „Математика и информатика“.

„Новият STEM център и спортната база дадоха на учениците пространства, където могат да се изразяват свободно, да откриват нови неща и да бъдат активни. И това неминуемо прави атмосферата в училище по-жива и по-близка до света, в който децата реално живеят“, посочва директорът. На мнение е, че за много от възпитаниците му спортът се е превърнал в начин да намерят своето място в училищната общност, да изградят самочувствие и да открият нови приятелства.

„В крайна сметка, тази инвестиция е инвестиция в детството на нашите ученици. Когато едно дете се чувства добре в училище, когато знае, че там има място за неговите интереси и способности, то израства по-уверено, по-отговорно и по-мотивирано. А именно това е нашата най-важна цел“, обобщава Пенев.

В съвременното образование със сигурност се променя и ролята на учителя. Той все по-често е ментор и партньор в учебния процес. „STEM центърът ни дава именно тази възможност – учителят да насочва, подкрепя и мотивира, а учениците да бъдат активните създатели на знания. Така училището отговаря на съвременните образователни тенденции и подготвя децата за свят, който изисква адаптивност, дигитална грамотност и умения за учене през целия живот“, посочва директорът.

Категоричен е, че STEM центърът не е само модерно оборудване, а философия на обучение. Той възпитава любопитство, увереност и желание за развитие – качества, които изграждат основата на едно успешно и осъзнато поколение.

Особено важно за него е, че обновената материална база променя и усещането на децата за училището и вече то не се възприема само като място за учебни часове. Моят събеседник споделя, че в последно време често вижда как учениците остават след часовете, за да завършат проект, да тренират, да обсъдят идея с приятели или учители.

„Това не е натрапено, а естествено желание, породено от средата, в която се намират“, допълва директорът.

Новите и модерни пространства дават свобода и разнообразие.

За някои ученици това означава да намерят тихо място за учене или за работа по индивидуални проекти, а за други – да спортуват.

„Виждам как мотивацията расте, когато учениците знаят, че могат сами да избират как да използват времето си в училище, защото то им предоставя ресурси, които им позволяват да развиват своите интереси и способности“, споделя той.

На въпроса как би описал профила на учениците в ОУ „Васил Левски“ – какви са техните интереси, силни страни и предизвикателства, Киро Пенев обяснява, че в училището има деца с различен произход, интереси и опит. И именно това разнообразие им предоставя възможността да откриват своите таланти и да се развиват в различни посоки. Сред учениците има такива, които се интересуват от науки, технологии и спорт, както и увлечени от изкуствата и творчеството.

„Те искат да опитват нови неща, да задават въпроси и да търсят отговори чрез действие, а не само чрез слушане или четене“, обяснява той. Определя любопитството им като заразително, като то често води до проекти и инициативи, които надхвърлят учебната програма.

Директорът и неговият екип вярват, че ценностите не се учат само от учебници, а се възпитават чрез всекидневни действия, общуване и личен пример.

Всеки ден Киро Пенев наблюдава как учениците се учат на отговорност, като поемат задачи и се грижат за общите пространства – от класната стая до спортните площадки. „Те разбират, че техните действия имат значение, че сътрудничеството с другите носи резултат, а уважението към съучениците и учителите е неразделна част от общия успех“, обяснява той.

На сътрудничество се учат чрез групови проекти, клубове по интереси, извънкласни дейности и спортни състезания.

„Виждам как децата се подкрепят взаимно – аплодират успехите на съотборниците си, окуражават тези, които се затрудняват, и споделят радостта от постигнатия резултат“, казва той. Подкрепа има и когато някой не успее да постигне целта си, защото в трудния момент другите го мотивират да опита отново. Важна е и ролята на учителите, които насочват вниманието към усилието, а не само към победата.

„Така спортът се превръща в практика на сътрудничество, уважение и отговорност – ценности, които децата после прилагат и в учебните и извънкласните дейности“, казва той.

Вярва, че отговорността и уважението се изграждат и чрез доверие и автономия. Точно затова дават на децата пространство да вземат решения, да организират дейности и да участват в училищната общност. Така те виждат пряката връзка между усилията си и резултатите, учат се да поемат последствията от действията си и да ценят труда на другите.

Директорът определя педагогическия си екип като едно от най-големите богатства на училището. „Това е екип, в който се срещат дългогодишен опит, професионална мъдрост и млада енергия“, казва той. По-голямата част от учителите работят в школото от много години. Те добре познават учениците, общността и спецификата на училището. Редом с тях са и млади учители, които носят нов поглед, ентусиазъм и увереност в работата с технологии и съвременните методи на обучение.

„Ролята на младите преподаватели е много важна за развитието на училището. Те са естествени носители на иновации, по-смело експериментират в час, въвеждат дигитални инструменти и по-лесно намират общ език с учениците“, споделя моят събеседник. В същото време опитните учители са техни ментори и опора – споделят знания и практики, които не се учат от учебници. На мнение е, че това взаимодействие между поколенията създава здрава и работеща педагогическа общност.

И още – за Пенев приоритет като директор е подкрепата на професионалното развитие на всички учители. Насърчава участието в обучения, квалификационни курсове, семинари и проекти, както и споделянето на добри практики вътре в екипа.

„Вярвам, че когато учителите се чувстват ценени, подкрепени и мотивирани, това се отразява пряко и на децата. Затова изграждането на силен, сплотен и развиващ се педагогически екип е в основата на успехите на училището и на доверието, което имаме сред родителите“, обяснява Киро Пенев.

Учителите търсят начини обучението да бъде по-живо, смислено и близко до всекидневието на децата. Затова все по-често залагат на активното учене и на връзки между предметите – от математика и технологии до природни науки и изкуства. Когато знанията се срещат и допълват, учениците започват не просто да разбират какво учат, а защо го учат.

Информационните технологии са естествена част от обучението – използват се образователни платформи, дигитални ресурси, онлайн упражнения и работа по проекти. Учениците са не само потребители на съдържание, а често създават свои продукти – презентации, модели и кратки видеа.

По отношение на изкуствения интелект в СУ „Васил Левски“ подхождат с любопитство и отговорност. Учителите експериментират с използването му като помощник – за генериране на идеи, примери, задачи или за онагледяване на учебно съдържание.

„За нас е важно децата да разбират, че технологиите, включително и изкуственият интелект, са средство за учене и развитие, а не заместител на мисленето и усилието“, обяснява Пенев.

Вярва, че именно този балансиран подход – съчетание между традиционни ценности и съвременни методи, помага на учениците да бъдат по-мотивирани, по-уверени и по-добре подготвени за предизвикателствата на съвременния свят.

Кирил Пенев, директор: Ролята на училището е не само да обучава, но и да подкрепя

„Едно от най-големите предизвикателства пред съвременното общинско училище е работата с деца от различна социална среда, включително и с ученици от уязвими групи. Много от тези деца идват в училище с натрупани трудности, липса на подкрепа или ниска увереност в собствените си възможности. Затова ролята на училището днес е не само да обучава, но и да бъде място за сигурност, разбиране и подкрепа.

В нашето училище подхождаме към тези предизвикателства с търпение и последователност. Работим активно за ранно идентифициране на трудностите, търсим индивидуален подход и постоянен диалог с родителите. Чрез допълнителна подкрепа, занимания по интереси и участие в училищния живот помагаме на децата да изградят увереност и чувство за принадлежност“.