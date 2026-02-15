Йоана Йорданова-Сойка е временно изпълняваща длъжността директор на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс, Перник, от октомври 2023 г. Тогава се пенсионира бившата директорка Татяна Китанова. Йорданова-Сойка е кадър на ЦПЛР – ОДК, Перник. Завършва Националното училище за танцово изкуство в София, след това е балерина от трупата на Държавния музикален театър „Ст. Македонски“. А преди три години приема поканата да се върне в Центъра като преподавател.

„Имам тежката задача да продължа чудесната мисия на ОДК. За мен, на първо място, това е храм на детските мечти, храм на изкуството. Самата аз съм възпитаник на школите по приложно изкуство и класически балет. Така този дом ми даде всъщност възможност да се реализирам в сферата на класическия балет“, казва Йоана Йорданова-Сойка.

Директорката подчертава, че за нея е прекрасно да съвместява и балета, и отговорната работа.

А дейността в комплекса се развива добре – календарът на ОДК включва годишно над 150 изяви в страната и в чужбина. Художествените състави и школата по изобразително изкуство разнасят славата на родното творчество до всички краища на света.

В началото на тази учебна година детският хор „Родна песен“ се връща от Република Северна Македония с първа награда от международен фестивал на камерните хорове. С това силно начало започва творческият сезон. От две години хорът е и с нов ръководител – Томе Трендовски, амбициозен млад човек, както го описва директорката. Тя и колегите ѝ са убедени, че той ще поведе децата в правилна посока.

Диригент на народния хор е небезизвестната на всички Марияна Янкулова. „Децата имат наистина невероятната възможност да работят с такъв професионалист – казва Йоана Йорданова. Те участват всеки месец в конкурси и непрекъснато носят награди. Участват в регионални и национални фестивали. Народният хор е част и от детския ансамбъл „Граовче“, който също е с дълга история. Хореограф на ансамбъла е Владислава Владиславова, която работи с изключителен плам и отдаденост, развивайки таланта на децата и запазвайки духа на българския фолклор и традиции.

Възпитаниците на школата по спортни танци непрекъснато участват в състезания. През тази учебна година ще пътуват до Берлин за международно състезание. Школата също е с традиции, но и с нов млад преподавател – Надя Илиева, която продължава делото на своята баба Людмила Томова, като надгражда, осъвременява и обогатява дейността с млад дух и енергия.

Школата по класически балет е с над 60-годишна история.

От известно време има тенденция да се поставят и спектакли, не само концерти. Така преди две години правят собствена интерпретация на балета „Лешникотрошачката“, която жъне голям успех. С това се отбелязва и 70-годишнината от създаването на Обединения детски комплекс. Школата участва в репертоара на Общинския драматичен театър „Боян Дановски“ в Перник със съвместното представление „Цветята на малката Ида“, създадено през 2025 г.

Следваща школа, която развива много добра дейност, е по изобразително и приложно изкуство, включваща живопис, графика, приложно изкуство. „Трима преподаватели работят отдадено с децата, защото в Перник наистина обичат да рисуват“, подчертава Йорданова. Много от колегите ѝ подготвят децата за кандидатстване в Националната художествена академия. Създател на школата в тогавашния Пионерски дом е художникът Иван Лазаров. Той е един от първите, чиито възпитаници печелят много награди. Днес в школите преподават Людмил Методиев, Марина Стоянова-Карамфилова и Милена Генадиева, които продължават да защитават високо ниво, професионализъм и отдаденост към работата.

„Радвам се, че това продължава – казва директорката. – Успехите им са много големи, участват в много конкурси – национални и международни, правят прекрасни и уникални изложби. Най-малките обожават своите ръководители. Привечер в школите кипи от деца, които рисуват и творят, цари истинска творческа атмосфера. Радваме се, че нашите съграждани ни доверяват децата си, за да ги развиваме и докосваме до всички форми на изкуството. Не във всеки град могат да се предложат такива възможности и условия. Но тук има традиции, които се пазят и надграждат, защото това е истинско богатство. И това идва от родителите, които са били като деца тук и сега искат да доведат и своите деца при нас, което е прекрасно.“

Партньорството на Обединения детски комплекс с Община Перник дава възможност винаги да получават покани да бъдат част от общински мероприятия, концерти и събития. „Това е голямо признание и отговорност“, казва Йорданова-Сойка.

В ОДК има и школа по съвременен танц, която скоро ще навърши десет години. Школата по английски език е с традиции и е част от Кеймбридж училищата. Много нейни възпитаници проявяват желание и се справят добре в състезанията на местно, регионално и национално ниво.

Многобройна е и актьорската школа. Желанието на децата да се занимават с театър, е голямо.

От три години има нов преподавател. След пенсионирането на предишната ръководителка Ваня Михова школата поема Даниана Коева. Тя е млада актриса и режисьор, която работи с голям плам и ентусиазъм, прави много постановки и използва нестандартни техники на работа. Миналата година школата има три премиери и участия в доста фестивали, където печелят призови места.

Първата от трите нови постановки е „Небивала земя“ по „Питър Пан“ – спектакъл на сенки, много интересен и различен. Правят и интерпретация на „Тате, разкажи ми“ по ,,Приказки по телефона“ на Джани Родари. Този спектакъл е осветен с ултравиолетова светлина, което впечатлява публиката навсякъде, където децата имат възможност да го представят. Третата постановка се казва „Каша за душата, или Коледното джудже в бакалницата“ – едно семейно представление за избора, пред който сме изправени всеки ден.

Ръководителката на школата има опит и с куклена режисура и успява да съвместява драматичния театър с кукленото изкуство, както и похватите на уличния театър, елементи от който използва в представленията. Така, съчетавайки техники и методи на преподаване, успява да работи с децата върху цялостно им изграждане като актьори.

„С нея планираме тази година да направим едноседмичен младежки театрален маратон – казва Йоана Йорданова-Сойка. – Да поканим и други школи от страната и да направим работилница, съчетана с обмяна на опит и представяне на театрални постановки.“ Като домакини на маратона, ще ползват и лятното кино на града, което предразполага за такива събития.

Вече три години поред екипът на ОДК – Перник, прави интерактивен форум на изкуствата за деца и от деца ,,Ние, врабчетата“. Миналата година представянето му е в Лятното кино в Перник. Идеята на този формат е да представи резултата от възможности и талант на възпитаниците на ОДК. Ползвайки различни методи и похвати, всяка година резултатите са все по-интересни. В последното издание на форума се разменят преподавателите на всяка от школите, за да работят в друга среда, но с обща идея и тема. Това води до нещо много хубаво.

„Художниците пропяха, балерините почнаха да рисуват, от клуба по народни танци затанцуваха спортни танци. Получи се цялостен спектакъл, който впечатли публиката, децата – също. Това им повлия много и отвори вратите на креативността им – казва директорката. – Решихме и тази година да работим в тази посока, но ще си отделим повече време, за да могат самите деца да навлязат в новата сфера и да покажат още повече възможности.“

Всяка година ОДК започва сезона с около 800 деца. Но нови желаещи се записват постоянно, така че броят им е около 1000 за цялата учебно-творческа година. С преминаването на едносменен режим на работа на училищата всички дейности в комплекса се струпват само във втората част на деня. Това създава известен проблем със залите, а заниманията са от 14,30 следобед до 19,00 часа. Помещенията стигат, но броят на децата е много голям.

Към ОДК – Перник, има и център за кариерно ориентиране. Екипът от специалисти активно работи в посока информираност на младите хора в ориентацията им къде да учат, накъде да се насочат след седми клас, след дванадесети клас. От центъра за кариерно ориентиране активно правят презентации, консултации, организират форуми за кандидатите след седми и дванадесети клас. Ясно е, че не всички ще станат художници, балерини, колкото и да им харесва. Така че ще трябва да избират друга професия. И екипът акцентира върху това да запознае децата с новите професии в днешно време.

Едно от предизвикателствата, с които трябва да се справят, е, разбира се, недостатъчният бюджет. Министерството на образованието и науката, както и Община Перник помагат с каквото могат, но парите никога не са достатъчни за високите цели и идеи, които има екипът на ОДК – Перник. Успяват да се справят благодарение на подкрепата на родители.

Всяка година ОДК е част и от Международния маскараден фестивал ‚,Сурва“, който тази година чества 60-годишен юбилей.

По традиция в ЦПЛР – ОДК се организират арт ателиета за деца в рамките на два поредни уикенда. Школата по народни танци се включва и в откриването на младежкото дефиле на ,,Сурвакариада“.

А от януари 2026 г. започва работа по съвместен проект с Юри Секулов – известен български аниматор, с когото ще направят поредица от кратки филмчета. Сценарият за тях се създава от деца в детската градина, а илюстрациите ще бъдат творение на децата от школата по изобразително изкуство и графика. Проектът е финансиран от Националния фонд „Култура“ и е с продължителност една година.