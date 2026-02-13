В средата на март 2026 г. Перник отново ще е домакин на Държавния ученически турнир по чирлидинг и мажоретни дисциплини. Четвъртото издание на надпреварата, която е част от Националния спортен календар на МОН, ще се проведе в Спортна зала „Борис Гюдеров“, съобщават за „Аз-буки“ от Българския чирлидинг съюз.

В партньорство с Българската асоциация „Спорт за учащи“, МОН, ММС и Община Перник те правят възможно съревнованието на деца от различни образователни институции у нас, които излъчват шампионите в различните мажоретни дисциплини. А победителите ще имат правото да представят България на Световното ученическо първенство в САЩ.

Преди година третото издание на Държавния ученически турнир по чирлидинг и мажоретни дисциплини събра в Перник близо 400 деца от 40 отбора от 22 училища от цялата страна.

От Българския чирлидинг съюз информират още, че учители и ученици могат да представят своята дейност и в още няколко национални състезания. На 25 и 26 април Велико Търново ще бъде домакин на турнира за Купата по мажоретни дисциплини и чирлидинг „Търновска перла“, организиран в партньорство с местната община.

С подкрепата на Община Шумен на 16 и 17 май в областния град ще се проведе турнирът за купа „Мадарски конник“ (Фестивал на мажоретния танц).

На 20 и 21 юни в Пазарджик в партньорство с местната община се организира Държавното първенство 2026 г., а от 26 до 28 юни заедно с КК „Албена“ край морето ще се проведат ХХI фестивал „Златен помпон“ и купата по мажоретни дисциплини и чирлидинг.

Състезания са планирани и през есента – на 17 и 18 октомври заедно с Община Пловдив в Града под тепетата ще се състои международният турнир „Световна купа на нациите“. А на 6 и 7 декември в партньорство с местната община в Пловдив ще се проведе и турнирът „Децата ни танцуват“.

Записвания и справки за участие в турнирите могат да бъдат направени на официалната електронна поща на Федерацията, информират от Българския чирлидинг съюз.

От БЧС, ръководен от Милко Кралски, отбелязват, че мажоретните дисциплини в България бележат устойчиво развитие и все по-силно международно присъствие. Като официална федерация, Съюзът обединява и развива както чирлидинг, така и мажоретни дисциплини, които съчетават спорт, изкуство, координация и отборен дух.

Към момента той обхваща над 30 активно действащи клуба в страната, които развиват мажоретни формации в различни възрастови групи – от деца и ученици до юноши и сеньори, като осигуряват целенасочена спортна подготовка и възможности за изява на национално и международно ниво.

Мажоретните дисциплини към БЧС се развиват по утвърдени международни правила и стандарти, което позволява на българските състезатели успешно да се изявяват извън страната. Част от клубовете редовно участват в европейски първенства и международни турнири. И през последните години българските мажоретни състави постигат значими успехи, включително призови класирания и медали на европейски първенства.

От Българския чирлидинг съюз утвърждават страната ни и като домакин на европейски форуми и гран при състезания, които привличат участници от редица държави и ни поставят на картата на международния мажоретен и чирлидинг спорт.

Заедно със състезателната дейност БЧС развива и активна политика за партньорство с училища, читалища и центрове за подкрепа за личностно развитие в цялата страна. От Федерацията отбелязват, че са готови за съвместни инициативи, насочени към разширяване на достъпа до мажоретните дисциплини и създаване на устойчиви програми за работа с деца и младежи.

Друг акцент в дейността на Съюза са подготовката и квалификацията на съдии и треньори, които преминават през обучения, семинари и сертификационни програми в съответствие с международните изисквания, за да се гарантира високо ниво на професионализъм в работата с децата, обективно съдийство и качествен тренировъчен процес във всички клубове към Федерацията.

Оттам подчертават, че все по-осезаемо е желанието на млади хора да се занимават с мажоретни дисциплини – спорт, който им дава възможност да се развиват физически и артистично, да бъдат част от отбор и да изграждат ценности, които остават за цял живот.

Семинари за учители

Българският чирлидинг съюз в партньорство с Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти организират два безплатни национални семинара за учителите, които работят с мажоретни състави.

Обученията ще се проведат на 14 и 15 февруари в Бургас, като са насочени към ръководители на състави, учители в детски градини и училища, треньори, студенти и всички, които работят с движение, ритъм и деца, съобщават от Българския чирлидинг съюз.

А на 22 февруари в София ще се състои семинар за напреднали педагози, които желаят участия в международни в състезания.

Записвания и справки за семинарите могат да бъдат направени на официалната електронна поща на Федерацията.