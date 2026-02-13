Кристияна СИМЕОНОВА*

Всички знаем, че основният проблем при започването на ново бизнес начинание е осигуряването на финансови средства. Днес постепенно придобива все по-широко разпространение една нова форма на финансиране. Това е т.нар. групово финансиране или краудфъндинг (англ. crowdfunding от crowd – ‘голям брой хора на едно място, тълпа’ и funding – ‘финансиране’). Той се изразява в набиране на средства от голям брой хора за подкрепа на конкретна идея, проект или кауза. Тези хора могат да дарят пари или да инвестират, като в замяна получават различни предимства.

Методът е особено популярен за стартиращи фирми, творчески проекти, научни изследвания, благотворителност, общественополезни инициативи и пр. Все по-често в българските медии и в социалните мрежи се откриват употреби на този термин. Например: При краудфъндинга не разчитаме на една институция или голям спонсор; Бавно и полека краудфъндингът навлезе и в България; Краудфъндинг за НПО – новият метод за финансиране на граждански каузи.

Краудфъндингът се е развил в различни форми, всяка от които отговаря на специфични нужди и цели. Днес не само в Европа, но и в цял свят краудфъндингът е често използвана практика.

Чуждата дума краудфъндинг е термин. Морфологичната ѝ структура е характерна за английски език. На български съществителното име от мъжки род краудфъндинг няма множествено число и вместо него може да се използва съставният термин групово финансиране. Доколко ще се наложи чуждият термин или съставният български термин, в голяма степен зависи и от използването на тази практика в по-широк или по-тесен обхват.

* Д-р Кристияна Симеонова е доцент в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките.