Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ представи двутомната монография „Стопанска история на българите в Османската империя“ в Регионалната библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас. Научният труд е създаден под редакцията на чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев, който е и главен редактор на научното списание „История“ на Издателство „Аз-буки“.

„Издателство „Аз-буки“ подкрепя образованието и издава девет научни списания. Едно от най-хубавите неща, които правим, е реализирането на подобни събития и представянето на такъв огромен труд като монографията „Стопанска история на българите в Османската империя“ – нещо, което се случва веднъж на 80 години“, каза при откриването на събитието директорът на Издателство „Аз-буки“ Емил Спахийски.

От своя страна, проф. Русев благодари на „Аз-буки“, че подкрепя идеята за реализирането на научния труд. „Въпреки всички трудности, те се справиха блестящо – от директора до коректора“, каза двигателят на двутомното издание.

Проф. Русев обясни, че зад крайния продукт, който бе публикуван в края на 2025 г., стои работа от поне 4 – 5 години, а идеята се заражда още преди десетина. По думите му няма такъв вид научна публикацията, която същевременно да е ориентирана и към широкия читател, и стилът да е разпознаваем и от хора, които не са специалисти.

Изданието успява да привлече вниманието и на младите историци.

Сред гостите на премиерата в Бургас бе и осмокласникът Божидар Тодоров, който е ученик в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“. „Доведе ме големият ми интерес към стопанската историята на България, която е един от най-интересните дялове на българското минало“, сподели той. Миналата година Божидар се класира първи на националния кръг на XVIII национална олимпиада по история и цивилизации, която се проведе във Варна.

Двата тома на колективната монография съдържат 26 глави. Техни автори са 27 млади и утвърдени учени. Изследователите са представители на университети, научни институти и музеи от България и Турция.

Пред бургаските читатели проф. Русев представи карта на търговските центрове, около които се интегрира българският национален пазар преди 1878 г.

„Тази книга до голяма степен потвърждава хипотезата, че изграждаме свой национален пазар още преди да имаме национална държава. Това се случва през 40-те, 50-те и 60-те години на XIX век“, обясни проф. Русев.

Той допълни, че част от тези територии остават отвъд границите на българската национална държава – на Източна Румелия и на Княжество България. Затова и амбицията на книгата е била да представи дейността и на тези българи.