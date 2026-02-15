Д-р инж. Даниел Денев е роден през 1995 година. Средното си образование завършва през 2014 г. в Професионалната гимназия по машиностроене и телекомуникации „Христо Ботев“ в Шумен с професионална квалификация „Техник по компютърни системи“. През 2018 г. се дипломира като бакалавър в Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“ в специалност „Компютърна техника за производствена автоматизация“, а през 2019 г. – като магистър в същия университет по специалност „Комуникационни и информационни системи“. Успешно защитава докторантура на тема „Комуникационни мрежи и системи“ през 2024 г. Придобива допълнителни умения и сертификат за правоспособност като „Програмист – CS50: Въведение в компютърните науки HarvardX“ след преминат шестмесечен курс на обучение на Университета в Харвард. От декември 2021 г. е асистент, а от октомври 2024 г. е главен асистент в ШУ „Еп. К. Преславски“. Даниел Денев е участвал с постери и доклади в 26 международни и национални научни конференции и семинари. Член е на Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ и на Инженерен клуб IEEE. Бил е част от колективи, реализирали 10 студентски практики и научни проекти. Носител е на редица награди и стипендии, като: два пъти „Студент на годината“ на Шуменския университет; годишна награда за 2019 г. на Ректора на Шуменския университет; стипендиант на фондация „Еврика“ и Huwei Technologies Bulgaria; стипендиант на „Алкомет“ АД; стипендиант на Германската служба за академичен обмен (DAAD). Металорежещата машина, която изобретява, му донася наградата на фондация „Еврика“ в категорията „Млад изобретател“.

Лауреатът на фондация „Еврика“ за 2025 г. в категорията „Млад изобретател“ получава наградата като съавтор в защитен патент за изобретението „Металорежеща машина“, регистрирано от Патентното ведомство на Република България под № 67648 В1 от 30.08.2024 г.

Машината е предназначена за извършване на плосък шлайф и фрезоване на метални повърхнини и намира приложение в автотракторни и други работилници, в които се поддържа работата на транспортни средства. Подходяща е за обработката на цилиндрови блокове и цилиндрови глави, за които е от особена важност да няма отклонение от плоскост на присъединителните повърхнини. Поради масивността на корпусните детайли силно намалява вероятността за отклонения, свързани с ударите на режещия инструмент по различните форми на обработвания детайл. Конструкцията е базирана на масивен чугунен фундамент и корпус, които осигуряват висока стабилност, намаляване на вибрациите и гарантират прецизност при обработка на критични детайли, като цилиндрови блокове и глави.

Осигурени са високи стандарти за безопасност – стоп-педал за аварийни ситуации, предпазни щитове и защита срещу токов удар. Машината е проектирана за икономична и екологична работа, като разполага с електродвигател с променлива честота на въртене за по-ниска консумация и уплътнения, предотвратяващи изтичане на охлаждащи течности.

Металорежещата машина притежава редица предимства, които я правят ефективна както от икономическа, така и от социална и технологична гледна точка.

Подходяща е за дребносерийно и единично производство, намалява разходите за закупуване на няколко машини. Работи със стандартни инструменти и реализира икономии от поддръжка и консумативи. Позволява лесна пренастройка за нови изделия, намалява времето и разходите при внедряване. Дава възможност за комбиниране на функции (фрезоване и шлайфане) в една машина, спестява инвестиции в отделни съоръжения. Устройството е лесно за обучение на персонала благодарение на цифрово-програмното управление. Осигурена е висока безопасност за операторите чрез защита от токов удар, стабилна конструкция срещу преобръщане и предпазни щитове срещу физически наранявания. Изобретението има висок образователен потенциал. Конфигурацията и възможностите му го правят изключително подходящо средство за учебно и тренировъчно приложение, предоставяйки на учащите реалистична контролируема среда за запознаване с производствени технологии. Това прави машината високоценен полезен инструмент за професионално обучение. Приносът на инж. Даниел Денев включва: концепция и основна идея на изобретението; конструктивни решения; интеграция на цифрово-програмно управление; функционална гъвкавост и модулна конструкция; енергийна ефективност.

Уникалното в металорежещата машина е, че тя е мултифункционална от гледна точка на изобретенията. Но засега е само прототип. Би било скъпо да се правят единични бройки от нея. Затова не е създадена физически от гледна точка на ресурсите, които изисква да бъде изградена, поради факта, че тук се говори за големи суми пари. Три-четири фирми досега са я разглеждали, но все още не са предприели крачки.

Откъде идва страстта му към изобретенията? По думите му всичко тръгва от Шуменския университет, когато по-сериозно започва да се занимава с техниката от метали. Преподавателите го забелязват и това поражда в него усещането, че е оценен. Техните интереси и дисциплините, които преподават, му стават все по-привлекателни Така, с течение на времето започва да се усъвършенства, да създава различни изобретения, да мисли творчески.

Това, за което получава наградата, е първият му патент и първо изобретение. Свързано с факта, че в родния му град има много фирми, които се занимават именно с металообработка. У дома все още не станал изобретател, занимава се по-скоро с поправка на битова техника. Винаги когато види нещо ново, решава да го пробва, да експериментира. Но все още не е зарадвал домашните си с някакво изобретение за тях.

В близките му планове е да стане доцент. Също така има идеи за бъдещи монографии, които в момента планира как да бъдат създадени. Дори е започнал да разработва някои от тях. Иска да надгради металорежещата машина за работа с програмируеми оптически контролери.

Друга негова идея е вграждане на сензори с изкуствен интелект за наблюдение, казва инж. Денев.

Той и други негови колеги искат изкуствен интелект да следи параметрите. Също така имат възможност за създаване на интелигентен трафик на мрежата, с която ще работи тази машина. Тоест да има по-малко загубена информация, как да е защитена тя и по какъв начин външни източници да не могат да се доберат до данните в тази информация. И да са защитени от кибератаки.

Инж. Денев казва, че досега не е ползвал много услугите на ИИ. По-скоро някога за изчистване на някоя идея, за да се види как звучи. А не толкова за научни цели, защото изкуственият интелект точно такива проблеми не може да решава.

Работата със студентите му доставя истинско удоволствие. Радва се, че негов студент е и първият му дипломант, който също е стипендиант на фондация „Еврика“. Това е чудесно и го мотивира още повече да работи с новите студенти още от първи курс, да стимулира тяхното развитие, да ги мотивира по някакъв начин. Иска студентите да пишат повече, да се развиват, да посещават научни конференции, да растат академично. И е решен да им даде колкото се може повече възможности.

„По принцип със студентите се обичаме, разбираме се много добре – подчертава инж. Денев. – Старая се наистина да им предоставям информацията по най-лесния и разбираем начин. Освен това трябва да спечелиш доверието на един човек, за да може той да ти обърне внимание и да се вслушва в думите ти. Винаги първо гледам да разбера какво е тяхното виждане, тяхната гледна точка по даден въпрос. Когато се чувстват разбрани, те внимателно слушат информацията, която им се дава, обработват и дават съответно обратна връзка. Така се сплотяваме много и всичко се получава.“

С какви трудности се сблъсква един изобретател? Трудностите са свързани основно с новостите на пазара, смята инж. Денев. Защото трябва „винаги да сме фокусирани, да имаме идея какво се случва в света около нас, а съответно дали това, което правим, е правилно“.

„Трудно се работи и с някои фирми понякога, защото, за да се реализира дадена идея, трябва да има комуникация с бизнеса. Тези фирми инвестират много средства и когато някой отиде дори да им предостави идея, от бизнеса трудно се доверяват. Но ако във фирмите работят хора, които ме познават, е по-лесно. В две фирми работят бивши мои студенти и контактите между нас са улеснени.“

За неговата всеотдайност към студентите говори и фактът, че преминава онлайн обучение за програмиране, за да може да подготви по-добре студентите, които изучават такива дисциплини.