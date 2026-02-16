Младежи на възраст между 18 и 25 г. имат възможност да получат тласък в личностен, кариерен или предприемачески план с участието си в безплатната тримесечна менторска програма Mentor the Young. По време на нея всяка седмица ще провеждат срещи с професионалист с поне 5 години опит. За периода на програмата ще могат да се включват в разнообразни тематични обучения, бизнес симулации и събития.

Менторската програма е основана през 2021 г. и вече има зад гърба си девет успешно реализирани сезона.

Над 90% от преминалите я споделят, че биха я препоръчали. Кандидатстването за новия, десети сезон е онлайн до 26 февруари 2026 г. или до изчерпване на местата. Програмата ще започне на 22 март и ще продължи до 21 юни.

Първоначално идеята е в първото издание на програмата да бъдат сформирани пет менторски двойки, или в нея да се включват общо десет души. „Целта ни беше да направим тестово издание, но кандидатстваха близо двеста души. Още в първия сезон се оказахме с петдесет участници – 25 младежи и 25 ментори. Това постави смело начало, поне за нашето разбиране тогава, което зад себе си повлече доста голям растеж“, споделя основателят Александър Граматиков.

Програмата стъпва върху стартъп принципи.

„Замисъл тогава беше как да валидираме идеята и да направим така нареченото MVP (минимален жизнеспособен продукт). Tова означаваше да имаме минимален брой участници, които да споделят обратна връзка. Но вместо десет имахме петдесет души. Идеята бързо се валидира“, обяснява събеседникът ми. Друг принцип, който следват тогава, е „Пробвай така, че да загубиш минимално ресурси“, при който, ако си неуспешен, то е на ниска цена. По-късно идеята се разраства и вече са фондация „Ментор на младите“.

Участниците в програмата се развиват на две нива – индивидуално с помощта на ментора си и общностно с другите представители в групата. „Замисълът на програмата е да предоставя индивидуално израстване, за което помага най-вече менторът“, разказва Граматиков. Паралелно с това участниците изграждат чувство за принадлежност към общност, в която имат не само възможности за запознанства с други хора, да видят нови перспективи и гледни точки, но и немалко групови обучения. „Правим и бизнес симулации, които поставят нашите участници в симулирана бизнес среда“, допълва той.

Партньорите на програмата разказват за своя бизнес, за своята индустрия и в рамките на няколко часа участниците формират екипи и разрешават казуси. Това им дава опит, близък до реалния.

Фондацията работи с десетки компании. С някои от тях организират процеса на подбор и привличане на младежи и ментори. С други провеждат събитията, които организират. Трети им помагат и със стратегическия ресурс, като например със счетоводната дейност на Фондацията. С някои работят от първия сезон и благодарение на тях в голяма степен се финансират. Има и други, с които си партнират от втори или от трети сезон. С трети си сътрудничат само за дадено издание на програмата.

„Профилът както на младежите, така и на менторите и на партньорите ни в лицето на различни компании, е разнообразен. Това е едно от богатствата, които се опитваме да позиционираме като част от програмата. Не работим само в една сфера. Запознаваме участниците с различни гледни точки и примери. Тази среда е много полезна за хора, които тепърва се ориентират в своето кариерно и професионално развитие. А това са голям процент от участниците“, разяснява Граматиков.

Най-големият реализиран сезон досега е петият, в който участват 1050 младежи и ментори. Тогава обаче се оказва предизвикателство да се намерят пространства, където да бъдат събрани всички. Затова оптималната бройка на участници, които ще бъдат приети за новия сезон, е 750 души.

Желаещите обаче са повече. Екипът невинаги успява да приеме кандидатите. „От една страна, може да виждаме ниско ниво на мотивация или на подготвеност. От друга, макар и младеж да идва с конкретни цели, може да нямаме ментор в неговата област среда“, обяснява основателят на Програмата.

При подготвяне на кандидатурата си младежите е важно да бъдат конкретни и да посочат какво искат да постигнат и какво смятат, че им липсва, за да успеят.

„Менторството е най-полезно тогава, когато сами не можем да постигнем цели си. Първото, което търсим у кандидатите, е целенасоченост, фокус и даване на ясна равносметка защо искат да участват в програмата, какво би им донесла тя с менторството, със събитията, със средата и всичко останало“, подчертава Граматиков.

Следващата стъпка от процеса е онлайн интервю, в рамките на което кандидатите получават отново различни въпроси. „Тогава най-вече оформяме профила на перфектния ментор спрямо кандидата. Отново най-важни са мотивацията, нивото на подготвеност, на конкретика, на амбициозност. Успяваме да приемем по-голям процент от хората, които са се представили добре на интервюто“, допълва събеседникът ми за процеса на подбор.

Избраните да бъдат част от Програмата, започват и работа със своите ментори, които правят всичко безвъзмездно. Професионалистите и предприемачите отделят на младежите поне два часа на седмица на живо или онлайн, в рамките на една или няколко срещи. На тях се разискват и разглеждат различни казуси и предизвикателства, на база които се дават задачи или самостоятелна работа на младежите, които да изпълнят следващата седмица. „След това отново правим преглед на свършеното, на прогреса и следва пренасочване на фокуса към съвместната работа“, посочва Граматиков.

Възможността за онлайн работа с менторите привлича и младежи извън столицата. Около 30% от всички участници са базирани извън София и в чужбина. Има немалко души от Пловдив и Варна, както и от Нидерландия, Великобритания, САЩ и Германия.

Показателно за удовлетворението на участниците в Програмата не е само високият процент на преминалите, които биха я препоръчали. Ако попаднете сред група младежи, има много голям шанс да са участвали или да искат да се включат в Mentor the Young, или да имат познат, който е бил част от програмата.

Екипът чува и редица положителни истории от участници. Има хора, които започват своя кариера. Други сменят компании или организации. Трети се пренасочват в нова за тях индустрия. Има хора, които започват дейност на свободна практика или пък свои бизнеси и по-късно ги разрастват, като намират и свой екип. Някои са по-личностно ориентирани и търсят начин да подобрят своята мрежа от контакти или комуникационните си умения.

„Често младежите имат за цел и да подобрят своите презентационни умения и по време на бизнес симулациите имат възможност именно за това. Като цяло, немалко са хората, които споделят, че програмата им помага по един или друг начин и че контактите, които създават, са дългосрочни“, споделя Граматиков.

Не са малко и примерите на участници в програмата, които вече са от страната на ментори. „Най-сладко е, когато наблюдаваме развитието на хора в продължение на няколко години и излизащите от програмата се връщат като ментори. Този пълен цикъл позволява програмата да е дългосрочна. Ако в момента имаме няколкостотин участници младежи, част от тях след време могат да станат ментори и така да предадат напред опита си и това, което са извлекли от участието си в програмата“, допълва събеседникът му.

По думите му менторите също продължават да учат. „Младежите, с които работим, са огледало, в което може да видим собствения си прогрес, но и пропуските си. Това е начин, по който да опознаем по-добре себе си – споделя Граматиков. – Менторите получават удовлетворение от това, което правят. Да подадеш ръка, да помагаш безвъзмездно, е много зареждащо и наша социална потребност.“

В отговор на потребността на участниците в програмата да запазят контакт един с друг е създадена и алумни общност, която вече наброява близо 750 души.

„Има немалко хора, които искат да останат в контакт с общността, но не могат да се включват регулярно в сезоните. Алумни е общност за бивши участници, които искат, от една страна, да са в контакт помежду си, а от друга – да подпомагат нашата дейност. Алумни членството финансира в немалка степен дейността ни“, посочват създателят на Програмата.

Отскоро имат алумни общност и в Сърбия. Там програмата е активна от година и половина и в момента протича трети сезон, който е за близо 650 участници. „Решихме с целия опит, мрежа и увереност да се пробваме да разраснем Програмата откъм география, и отидохме в Сърбия. Планирахме първият сезон там да бъде за 50 души, но се оказахме с близо 300. Това очертава глада за развитие и показва, че менторството се припознава като инструмент, който може в някаква степен да го задоволи“, разказва събеседникът ми.

А досегашното развитие на програмата Mentor the Young очертава амбицията на екипа да стъпят и в други държави.