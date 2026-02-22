Младежкият център в Кюстендил оживя с гласове и идеи на ученици от различни училища, които се събраха по повод Деня за безопасен интернет. Кампанията, организирана от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център, постави в центъра на вниманието важната тема за киберсигурността и безопасното поведение в дигиталната среда.

Домакин на срещата беше кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който приветства учениците и сподели своята загриженост за младите хора в дигиталния свят.

„Днес всички сме част от глобалния свят и социалните мрежи. Използваме интернет всекидневно за комуникация, но често не знаем кой стои от другата страна и какви са намеренията му. Когато човек е в по-крехка възраст, е трудно да различи рисковете. Именно затова подобни срещи са изключително важни. Споделянето е ключово, за да предпазите себе си, близките си и своите приятели“, каза кметът пред пълната зала.

В срещата участваха ученици от V до VII клас от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ОУ „Проф. Марин Дринов“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Паисий Хилендарски“, Спортното училище „Васил Левски“ и ПМГ „Проф. Емануил Иванов“.

Гостите от София – инспектор Емил Илиев, Николай Иванов и Ивайло Янков от ГДБОП – Дирекция „Киберпрестъпност“, разказаха на учениците за опасностите в интернет. Те обърнаха внимание на кибертормоза, онлайн измамите, педофилията, кражбата на лични данни и злонамерения софтуер, като демонстрираха как младите хора могат да се предпазят и да реагират в критични ситуации.

„Семейството е първият филтър при киберзаплахи, но срещи като тази помагат на децата сами да разпознават рисковете и да избягват опасностите онлайн“, обясниха експертите. Децата слушаха внимателно, задаваха въпроси и обсъждаха ситуации от реалния живот, които често срещат в социалните мрежи.

Събитието беше още по-вълнуващо, защото бяха връчени награди от конкурса за видеоклип „Малка история с голяма истина“. Творческите идеи на учениците бяха оценени от организаторите, а победителите получиха грамоти и ваучери. Сред отличените бяха Стефани Стефанова Боянова, Хоуп Асенов и Никол Николаева Милева от ОУ „Проф. Марин Дринов“, както и ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ЕГ „Д-р Петър Берон“ и ПГИМ „Йордан Захариев“.

Водещ на събитието беше Виктор Валентинов, който заедно с останалите доброволци успя да превърне срещата в жив диалог, изпълнен с въпроси, дискусии и полезни съвети.

В края на деня посланието бе ясно – интернет е невероятен инструмент за учене и общуване, но изисква внимание и разум. Да знаеш кога да кажеш „спри“ и с кого да споделиш проблемите си, е първата стъпка към безопасността. А срещи като тази показват на учениците, че не са сами в дигиталния свят и винаги могат да разчитат на подкрепата на възрастните и експертите.