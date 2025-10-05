Уважаеми учители,
Скъпи колеги,
Честит Международен ден на учителя!
Благодарим Ви за търпението, за себеотрицанието и за любовта към призванието – да бъдеш учител!
Казват, че ако искаме да видим бъдещето, трябва да погледнем в класните стаи. Защото то се ражда в тях. А вие сте хората, които го създават. Вашият труд е безценен – в кабинетите и залите. Вие не само учите бъдещи знаещи и можещи хора, вие възпитавате да бъдат добри и отговорни личности.
Бъдете здрави, вдъхновени и горди с постиженията си! Защото Вашите успехи са успехи за България!
Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката