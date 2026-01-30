Нов STEM център „Вселена“ на два етажа с общо 8 зали беше открит във 2. СУ „Емилиян Станев“ в София. Той е оборудван със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на над 350 000 евро, съобщава Пресцентърът на МОН.

Технологичният център е обособен в четири направления – природни науки, математика и информатика, 3D технологии и зелени технологии.

Учениците имат възможност да решават реални математически задачи с помощта на иновативни информационни и комуникационни технологии, да правят експерименти и научни изследвания, както и да работят с 3D принтери, като прототипират различни детайли и готови изделия.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев поздрави училището и директора Орхидея Делиева за завършването на проекта.

„Радвам се, че в Плана за възстановяване и устойчивост заложихме операция за изграждане на STEM кабинети, която се реализира във всички училища. Защото всички ученици се нуждаят от модерна среда“, заяви министър Вълчев.

По думите му вече има наблюдения, че тези центрове сами по себе си повишават мотивацията за учене чрез прилагането на обучение чрез експерименти и опити. Но най-важният фактор за това си остават учителите.

От МОН съобщават още, че вече са в ход квалификационните обучения на учители за работа в STEM среда,

които се провеждат в Националния STEM център. Целта е новоизградените технологични пространства в училищата да се използват максимално ефективно и учениците да развият способности за задълбочено мислене и комплексен микс от умения в областта на техниката, математиката и природните науки.

„Изключително ми е приятно да видим това, което сме постигнали, и е голяма чест да съм си отново у дома“, отбеляза началникът на РУО – София-град, д-р Елеонора Лилова, която е и бивш директор на 2. СУ.

Тя сподели, че през 2023 г. училището е заделило средства от бюджета си да преобразува стаи на втория и третия етаж, така че да има възможност впоследствие новият STEM център да се изгради двойно по-голям – на два етажа с по 4 зали на всеки.

„Всяка зала е плод на идеи на нашите учители и благодаря на целия екип“, каза още д-р Лилова.

На откриването на STEM центъра присъстваха още заместник-областният управител на София-град Живка Такева-Първанова, заместник-кметът на София Десислава Желязкова, кметът на район „Витоша“ арх. Зарко Клинков, директорът на националния STEM център проф. Найден Шиваров и др.