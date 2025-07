Valentin Kanawrow

South-Western University

https://doi.org/10.53656/phil2025-02-09

In early 2025, the prestigious German publishing house LIT published Andrzej Przyłębski’s monograph Hermeneutik. Von der Kunst der Interpretation zur Theorie und Philosophie des Verstehens (Hermeneutics. From Art of Interpretation to Theory and Philosophy of Comprehension).

