Установената численост на зимуващите водолюбиви видове птици у нас е по-висока спрямо данните от миналогодишното преброяване – 99 вида с обща численост 326 982 индивида. За сравнение през миналата година са били регистрирани 90 вида с обща численост от 249 958 индивида. Това показват обобщени резултати от над 95% от проучените водоеми в рамките на завършилото юбилейно 50-о издание на преброяването на зимуващите птици в България, проведено от 15 до 18 януари в цялата страна, съобщават от Българското дружество за защита на птиците.

Числеността на установените птици е по-висока

и спрямо данните от 2024 г. (97 вида с 280 956 индивида), 2023 г. (88 вида с 206 239 индивида) и 2022 г. (90 вида с 206 688 индивида). Те остават обаче далеч по-ниски от установените в предишни периоди – например през 1999 и 2000 г. са регистрирани съответно 404 410 и 652 418 зимуващи водолюбиви птици, отбелязват от Дружеството за защита на птиците.

Преброяването е извършено в над 300 влажни зони в страната от 45 екипа от експерти и доброволци на Българското дружество за защита на птиците, Изпълнителната агенция по околна среда, „Зелени Балкани“, регионалните инспекции по околна среда и водите, БАН, ловни сдружения и представители на други неправителствени организации.

Традиционно основната концентрация на птици е регистрирана по Черноморското крайбрежие, както и в някои големи вътрешни язовири. Сравнително малко са били птиците и числеността им по Дунав, тъй като по време на преброяването реката е с високо ниво и на много места липсват т.нар. пясъчни коси, които привличат хиляди птици. Поради по-студеното време, особено в Северна България, голяма част от малките язовири и рибарници пък са замръзнали изцяло.

И тази година се отчита тенденцията за ниска численост на зимуващите диви гъски у нас.

Екипите наблюдават и преброяват 16 198 големи белочели, 171 сиви гъски и само 184 индивида от световно застрашената червеногуша гъска. Ненадминат остава броят им през 2013 г., когато са установени рекордните над 54 000 червеногуши гъски.

Както при предишни години, и при това преброяване трите най-многочислени наблюдавани водолюбиви вида птици са обикновената лиска (62 825), зеленоглавата патица (59 562) и големият корморан (49 516).

От световно застрашените видове са установени 8852 кафявоглави потапници, 3 кадифени потапници в морето близо до Китен, 1835 тръноопашати потапници в Бургаското езеро и 1 индивид в местността Ятата, 3 ушати гмуреца (2 индивида в морето при Приморско и 1 – в язовир „Розов кладенец“) и 1998 средиземноморски буревестника по Северното и Южното Черноморско крайбрежие.

Установени са и 1490 неми, 603 пойни и 211 тундрови лебеда, два сиви жерава до Алдомировското блато, 56 морски орела, 1776 розови фламинго, 68 черни щъркела и 3895 големи бели чапли и др. Наблюдавани са и нехарактерни за зимните месеци у нас птици, като малки бели чапли в Пловдивско и Бургаско, нощни чапли в Бургас и в блатата при Долни Богров, бели щъркели при река Марица в Пловдив и др.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и в него се включват над 15 000 души. То се осъществява едновременно и синхронизирано в цяла Европа, Азия и Северна Африка, като на международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International.

Тази година преброяването е изготвено с подкрепата на Швейцарско-българската програма за сътрудничество.