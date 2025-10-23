<strong>\u041f\u0440\u043e\u0444. \u0434-\u0440 \u0412\u0435\u0441\u0435\u043b\u0430 \u0413\u044e\u0440\u043e\u0432<\/strong>\u0430\r\n\r\n<em>\u0421\u043e\u0444\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442 \u201e\u0421\u0432. \u041a\u043b\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442 \u041e\u0445\u0440\u0438\u0434\u0441\u043a\u0438\u201c<\/em>\r\n\r\n[emember_protected for='16-2-18' format_protected_msg='1' custom_msg='<a href="\/member-login\/">\u0412\u043b\u0435\u0437\u0442\u0435 \u0432 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0430, \u0437\u0430 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u0442\u0435\u0442\u0435 \u043f\u044a\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u044f<\/a>']\r\n\r\n\u041c\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f\u0442\u0430, \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443\u0432\u0430\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0430\u0442\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0442 \u0438\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u0442\u0432\u043e \u201e\u0410\u0432\u0430\u043d\u0433\u0430\u0440\u0434 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u201c (\u0410 2025) 1), \u0435 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e \u043f\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435\u043d\u043e \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0443\u0442\u0432\u044a\u0440\u0434\u0435\u043d \u0432 \u0430\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0438\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u0438\u0437\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u043a\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0432 \u043f\u0435\u0434\u0430\u0433\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0438 \u043e\u0431\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442. \u0422\u043e\u0432\u0430 \u0435 \u0434\u043e\u0446. \u0434-\u0440 \u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430, \u0434\u043e\u0431\u0440\u0435 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0435\u0442\u0430 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0435\u043d \u043f\u043b\u0430\u043d \u043e\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0433\u0438 \u0432 \u041d\u0411\u0423, \u0421\u0423, \u0412\u0422\u0423, \u043a\u044a\u0434\u0435\u0442\u043e \u0442\u044f \u0438\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043a\u0430\u0442\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u0435\u043d \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b, \u043a\u043e\u0433\u043e\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043c \u043e\u0442 \u0433\u043e\u0434\u0438\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0442\u0440\u0443\u043f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0439\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u044a\u0440\u0432\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u0430\u0442\u043e \u0430\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043d\u0442 \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0430 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0441 \u0438\u0437\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u043a\u0430 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442.\r\n\r\n\u041a\u043d\u0438\u0433\u0430\u0442\u0430 \u0435 \u0432 \u043e\u0431\u0435\u043c \u043e\u0442 273 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0438, \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440, \u0442\u0440\u0438 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0438 \u0438 \u043b\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430. \u041e\u0431\u0445\u0432\u0430\u043d\u0430\u0442\u0438 \u0441\u0430 254 \u0438\u0437\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0430, \u043e\u0442 \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e 122 \u0441\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u0438\u0440\u0438\u043b\u0438\u0446\u0430 \u0438 132 \u2013 \u043d\u0430 \u043b\u0430\u0442\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430. \u0422\u043e\u0432\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0438\u043e\u0437\u043d\u043e \u0438 \u0437\u0430\u0434\u044a\u043b\u0431\u043e\u0447\u0435\u043d\u043e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432 \u0442\u0435\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0435 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0437\u0430 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0438\u043c\u0430 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u043d\u043e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0441\u043e\u0447\u0435\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0432 \u043c\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f\u0442\u0430 \u2013 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0435\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0443\u043d\u0438\u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438 \u043a\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432\u0435 \u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435.\r\n\r\n\u041e\u0449\u0435 \u043e\u0442 <strong><em>\u043f\u044a\u0440\u0432\u0430 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 <\/em><\/strong>\u0442\u043e\u0432\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430 <strong><em>\u0447\u0440\u0435\u0437 \u0440\u0430\u043a\u0443\u0440\u0441\u0438<\/em><\/strong> \u043d\u0430:\r\n\r\n\u2013 \u201e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u0430 \u201e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u2013 \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435\u201c;\r\n\r\n\u2013 \u201e\u0444\u0443\u043d\u0434\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u043d\u0438 \u0438\u0434\u0435\u0438 \u0432 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u0437\u0432\u0438\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u201c;\r\n\r\n\u2013 \u201e\u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430 \u0438 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u044f \u043a\u0430\u0442\u043e \u0444\u0438\u043b\u043e\u0441\u043e\u0444\u0441\u043a\u0438 \u0438\u043c\u043f\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u201e\u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u201c \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u0438\u044f \u0435\u0442\u0430\u043f;\r\n\r\n\u2013 \u201e\u0441\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u043e\u0442\u043e \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u2013 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0417\u0435\u043c\u044f \u043a\u0430\u0442\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442 \u043e\u0442 \u0421\u043b\u044a\u043d\u0447\u0435\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u201c.\r\n\r\n\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0435 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u043d\u0430 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 <strong><em>\u0432\u043e\u0434\u0435\u0449\u0438\u0442\u0435 \u0441\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u043b\u0438\u043d\u0438\u0438<\/em><\/strong>, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0434\u0430 \u0431\u044a\u0434\u0430\u0442 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u043d\u0438, \u0437\u0430 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0434\u0438\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0440\u0430\u0442 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0438\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0442\u043e \u0447\u0440\u0435\u0437 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u201e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u2013 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435\u201c (\u0441. 13). \u0422\u0430\u043a\u0430 \u0441\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0436\u0434\u0430 <strong><em>\u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0438\u0432\u0430<\/em><\/strong> \u2013 \u0438\u043d\u0434\u0438\u0432\u0438\u0434, \u043e\u0431\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442, \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0437\u0430\u0449\u043e\u0442\u043e \u0442\u044f \u201e\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u201c \u0438 \u043e\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430\u043d\u043e \u0432\u043b\u0438\u044f\u0435 \u0432\u044a\u0440\u0445\u0443 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0438\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u043d\u0430 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0430.\r\n\r\n\u041e\u0441\u0432\u0435\u043d \u0447\u0435 <strong><em>\u0437\u0430\u0434\u0430\u0432\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 <\/em><\/strong><strong><em>\u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u0438 \u0438 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 <\/em><\/strong>\u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0438, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u0441\u0435 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0437\u044f\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0438 \u0442\u044a\u043b\u043a\u0443\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043c\u0443 \u0432 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435, \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430\u0432\u043b\u0438\u0437\u0430 \u0432:\r\n\r\n\u2013 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e-\u043f\u0435\u0434\u0430\u0433\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0441\u044a\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u043e\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u044f \u0441\u0432\u044f\u0442;\r\n\r\n\u2013 \u043e\u0441\u044a\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u0437\u0432\u0438\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u0442\u0432\u0430 \u00a0\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0432\u0438\u0436\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u0443\u0431\u0435\u043a\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043a\u044a\u043c \u0438\u0437\u0431\u043e\u0440;\r\n\r\n\u2013 \u0434\u043e\u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0441\u044f\u043d\u0435\u0442\u043e \u043a\u044a\u043c \u043a\u0430\u0443\u0437\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e\u0432\u0435\u0441\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430.\r\n\r\n\u0422\u0430\u043a\u0430 \u0441\u0435 \u0441\u0442\u0438\u0433\u0430 \u0434\u043e <strong><em>\u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435<\/em><\/strong> \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u043e\u0442\u043e \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u2013 \u201e\u043f\u0440\u0435\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0443\u0432\u0430\u043d\u043e, \u0441\u0438\u043d\u0445\u0440\u043e\u043d\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e \u0438 \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e\u201c. \u0412 \u0442\u043e\u0432\u0430 \u0442\u044a\u043b\u043a\u0443\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u043e\u0442\u043e \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f \u0441 \u043d\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0438. \u0420\u0435\u0437\u0443\u043b\u0442\u0430\u0442 \u043e\u0442 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u0438\u043c \u0435 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043c \u0441 \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430, \u0441 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442 \u0438 \u0441 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435. \u0422\u0440\u0438\u0430\u0434\u0430\u0442\u0430 <strong><em>\u201e\u0438\u0434\u0435\u044f <\/em><\/strong>\u2013 <strong><em>\u0435\u0432\u043e\u043b\u044e\u0446\u0438\u044f <\/em><\/strong>\u2013 <strong><em>\u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u201c<\/em><\/strong> (\u0441. 28) \u0432\u044a\u0432 \u0444\u0438\u043b\u043e\u0441\u043e\u0444\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043f\u0440\u0435\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043c\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u0438\u0437\u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0447\u0435\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043d\u0430 \u0441\u0432\u044a\u0440\u0437\u0430\u043d\u043e\u0441\u0442, \u043a\u043e\u044f\u0442\u043e \u0421. \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u044f\u0432\u0430.\r\n\r\n\u0421\u044a\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043d\u043e \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u201e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u2013 \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435\u201c \u0441\u0435 \u0442\u044a\u0440\u0441\u0438 <strong><em>\u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 <\/em><\/strong>\u2013 <strong><em>\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e <\/em><\/strong>\u2013 <strong><em>\u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430<\/em><\/strong>\u201c, \u043a\u0430\u0442\u043e \u0432 \u0442\u0440\u0435\u0442\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0430\u0433\u0440\u0430\u0444 \u0441\u0435 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0442\u0435\u0437\u0430\u0442\u0430, \u0447\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u00a0 \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u043e\u0442\u043e \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e \u0434\u0438\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0443\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0432 \u043f\u043e\u0441\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u0430 \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u201c.\r\n\r\n\u0422\u0443\u043a \u0431\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u0442\u0430\u043b\u0430 <strong><em>\u0434\u043e\u043f\u044a\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u0438\u043d\u0442\u0440\u0438\u0433\u0443\u0432\u0430\u0449\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f<\/em><\/strong>, \u043f\u043e\u0434\u043d\u0435\u0441\u0435\u043d\u0430 \u043a\u043e\u0440\u0435\u043a\u0442\u043d\u043e \u0438 \u00a0\u0440\u0430\u0437\u0448\u0438\u0440\u044f\u0432\u0430\u0449\u0430 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u0438\u044f \u043a\u0440\u044a\u0433\u043e\u0437\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0437\u0430 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0417\u0435\u043c\u044f \u0438 \u0421\u043b\u044a\u043d\u0447\u0435\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430, \u0437\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043b\u0438\u0442\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430\u0442\u0430, \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430\u0442\u0430, \u0445\u0438\u0434\u0440\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430\u0442\u0430, \u0431\u0438\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430\u0442\u0430. \u0417\u0430\u0449\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0432\u0430 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0447\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0432\u043e\u044f \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0435\u043d \u043e\u043f\u0438\u0442, \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0443\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0430\u0432\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430 \u0443 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0442\u043e \u0432\u044a\u0432 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u0442\u043e \u043c\u0443 \u0441 \u043d\u0435\u044f (\u0441. 99).\r\n\r\n\u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e <strong><em>\u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 <\/em><\/strong>\u2013 <strong><em>\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e <\/em><\/strong>\u2013 <strong><em>\u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u201c \u0435 \u0446\u0435\u043d\u0442\u044a\u0440 \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430<\/em><\/strong>, \u0432 \u0440\u0430\u043a\u0443\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435:\r\n\r\n\u2013 \u201e\u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430 \u0432\u044a\u0432 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0438 \u0430\u043b\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u201c;\r\n\r\n\u2013 \u201e\u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u201c \u2013 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435\u201c;\r\n\r\n\u2013 \u201e\u0442\u0435\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0438 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u201c \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435\u201c.\r\n\r\n\u041a\u0430\u0442\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0432\u044f\u0440\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u044f <strong><em>\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u043d \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043d \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434<\/em><\/strong> \u043a\u044a\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438 \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438 \u0432 \u043e\u0431\u0449\u043e\u0434\u0438\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u043d \u0438 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0435\u043d \u043f\u043b\u0430\u043d, \u0421. \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0432\u0430 \u0442\u0435\u043d\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0438, \u0441\u0432\u044a\u0440\u0437\u0430\u043d\u0438 \u0441 \u043e\u0442\u0447\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0442\u043e \u043e\u0442 \u0435\u0441\u0442\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0435\u043d \u0441\u0432\u044f\u0442 \u2013 \u201e\u0437\u0430\u0433\u0443\u0431\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0441 \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e-\u0437\u0430\u0441\u0435\u0434\u043d\u0430\u043b\u0438\u044f \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d \u043d\u0430 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442 \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0442\u043e \u0434\u043d\u0435\u0441, \u043a\u043e\u0435\u0442\u043e \u0432\u043e\u0434\u0438 \u0434\u043e \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435\u0442\u043e \u043c\u0443 \u0441 \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u043e \u043d\u0435\u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e\u201c (\u0441. 129). \u0422\u043e\u0432\u0430 \u0432\u0441\u044a\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0435 \u043f\u043e\u0442\u0432\u044a\u0440\u0436\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0437\u0430\u0442\u0430, \u0447\u0435 \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u201c \u0435 \u0432 \u0440\u0430\u043a\u0443\u0440\u0441\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e \u043a\u0430\u0442\u043e \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435.\r\n\r\n\u041f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044a\u0442 \u043d\u0430 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0442\u043e \u0443\u0447\u0435\u043d\u0435, \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u043d \u043e\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f\u0442\u0430, \u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u044a\u043b\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0439\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u0438 \u0432 \u0442\u0435\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0431\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u201e\u0446\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430\u0441\u043e\u0447\u0435\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0432 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0435\u0442\u043e\u201c (\u0441. 133). \u0422\u044f \u0430\u043b\u0430\u0440\u043c\u0438\u0440\u0430 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u201e\u043d\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u201c \u0438 \u201e\u0440\u0430\u0437\u0448\u0438\u0440\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0447\u0440\u0435\u0437 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435, \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u043f\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0430\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438 \u0432 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0435\u0442\u043e\u201c (\u0441. 144). \u0411\u0430\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438\u044f\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u043e-\u0435\u043c\u043e\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0435\u043d \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0430\u043f\u044a\u043b\u043d\u043e \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0438 \u0446\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430\u0441\u043e\u0447\u0435\u043d\u043e \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \u0441\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f \u043a\u0430\u0442\u043e \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u043e \u0438 \u0435\u043c\u043e\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0435\u0442\u043e \u0432 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441 \u043a\u043e\u0433\u043d\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043c\u0443 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438.\r\n\r\n\u0421. \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u0430 \u0434\u043e \u0432\u0430\u0436\u043d\u0438 \u0437\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u0438\u044f \u0435\u0442\u0430\u043f <strong><em>\u043d\u043e\u0432\u043e\u0432\u044a\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0435\u043d \u043f\u043b\u0430\u043d<\/em><\/strong>:\r\n\r\n\u2013 \u201e\u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u044f\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0438 \u043e\u0431\u0440\u044a\u0449\u0430\u043d\u0435 \u043a\u044a\u043c \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430\u201c (c. 153);\r\n\r\n\u2013 \u201e\u043a\u0443\u043b\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0443 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0442\u043e;\r\n\r\n\u2013 \u201e\u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u201c;\r\n\r\n\u2013 \u201e\u043e\u0441\u044a\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430\u201c;\r\n\r\n\u2013 \u201e\u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0441\u043c\u0438\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0438 \u043f\u043e\u043a\u043b\u043e\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434 \u041f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430\u201c (\u0441. 154).\r\n\r\n\u0412 \u0442\u0440\u0435\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0421. \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u0441\u0442\u0438\u0433\u0430 \u0434\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 <strong><em>\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b \u0437\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0435 \u0447\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 <\/em><\/strong>\u0438 \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u201c \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u043e\u0442\u043e \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435. \u0422\u0443\u043a, <strong><em>\u0432\u044f\u0440\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0438 \u043c\u0438\u0441\u0438\u044f \u0434\u0430 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430 \u043e\u0431\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0438, \u0442\u044f \u043e\u0442\u043d\u043e\u0432\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0438\u0440\u0430<\/em><\/strong>:\r\n\r\n\u2013 \u201e\u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0430\u0446\u0438\u044f\u201c;\r\n\r\n\u2013 \u201e\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044a\u0442 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0435 \u0447\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435\u201c;\r\n\r\n\u2013 \u201e\u0435\u0442\u0430\u043f\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e\u201c.\r\n\r\n\u0412 \u043c\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0441\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0436\u0434\u0430 \u0432\u0438\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e, \u0447\u0435 \u201e\u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u201c \u0447\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u201e\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e \u0434\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430 \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0447\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435\u201c, \u043a\u043e\u0435\u0442\u043e \u0435 \u201e\u0441\u0440\u0435\u0449\u0430\u0442\u0430\u201c \u043d\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0441 \u0442\u044f\u0445, \u201e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u0437\u0432\u0438\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0430 \u0442\u044f\u0445\u043d\u043e\u0442\u043e \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e\u201c (\u0441. 214). \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0434\u0435\u0446\u0430\u0442\u0430 \u201e\u043d\u0430\u0434\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u0442 \u0438\u0434\u0435\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0438\u201c, \u201e\u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0432\u0430\u0442\u201c, \u043f\u0440\u043e\u044f\u0432\u044f\u0432\u0430\u0442 \u201e\u043b\u044e\u0431\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u201c, \u201e\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u201c ( \u0441. 218).\r\n\r\n\u0418\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438 <strong><em>\u0441\u0430 \u0435\u0442\u0430\u043f\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e<\/em><\/strong> (\u0441. 222) \u0432 \u0438\u0437\u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0430, \u043a\u043e\u0439\u0442\u043e \u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d \u0437\u0430 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0438\u00a0 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0442 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435:\r\n\r\n\u2013 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u2013 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e\/\u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e;\r\n\r\n\u2013 \u0438\u0437\u0431\u043e\u0440 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043c\u0430 \u2013 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u044a\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438 \u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0445\u0438\u043f\u043e\u0442\u0435\u0437\u0430;\r\n\r\n\u2013 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 \u2013 \u0441\u044a\u0431\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u0438 (\u0444\u043e\u043a\u0443\u0441\u0438\u0440\u0430\u0449\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430);\r\n\r\n\u2013 \u043e\u0431\u0441\u044a\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435 \u2013 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u0442\u0430\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e; \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438 \u0438 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435;\r\n\r\n\u2013 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u2013 \u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430, \u0440\u0435\u0444\u043b\u0435\u043a\u0441\u0438\u044f\/\u0441\u044a\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442; \u043f\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434 \u043a\u044a\u043c \u043d\u043e\u0432\u043e \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0432\u0430\u0449\u043e \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435.\r\n\r\n\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0441\u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f \u0432 \u0442\u0435\u0437\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0438 \u0432\u0438\u0436\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0448\u0438 \u0438 \u0447\u0443\u0436\u0434\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u0438\u043c\u0430\u0442 \u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u0438 \u0438\u0437\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u0438\u043c, \u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0435\u0442\u0430\u043f\u0438 <strong><em>\u0430\u0432\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u044f\u043a\u043e \u0434\u0435\u0442\u0435<\/em><\/strong> \u0434\u0430 \u0438\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0442\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u044a\u043c \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430. \u041c\u043e\u0433\u0430 \u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u044a\u043a\u0438 \u043e\u0442 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043b\u0430\u0433\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0437\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u043d\u0438 \u0435\u0442\u0430\u043f\u0438, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0432\u0430\u0442 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438 \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u0442\u044f\u0445\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u0430\u043d\u0435 \u043e\u0442 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f (\u0441. 127 \u2013 129).\r\n\r\n\u041d\u0435\u0441\u044a\u043c\u043d\u0435\u043d\u043e \u0421. \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f \u043f\u043e \u0431\u0435\u0437\u0441\u043f\u043e\u0440\u0435\u043d \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d \u043a\u0430\u0442\u043e \u0434\u043e\u0431\u044a\u0440 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433-\u043f\u0435\u0434\u0430\u0433\u043e\u0433 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 <strong><em>\u043e\u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0434\u0438\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0440\u0430\u043a\u0443\u0440\u0441\u0438<\/em><\/strong>. \u0412 \u0442\u043e\u0432\u0430 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u0442 \u0441\u0435 \u0443\u0431\u0435\u0436\u0434\u0430\u0432\u0430 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0434\u0438 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044f\u0442\u0430 \u045d \u043d\u0430 \u0441\u044a\u043c\u0438\u0448\u043b\u0435\u043d\u0438\u043a \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0441\u0442\u0432\u0430\u0449\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u0434\u043d\u0430\u0441\u044f\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0439\u043d\u043e\u0442\u043e \u0441\u0438\u043d\u0442\u0435\u0437\u043d\u043e \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0432 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442\u043d\u0438\u0442\u0435, \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u0432 \u043d\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0436\u0438\u0432\u044f\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u0438\u044f \u0435\u0442\u0430\u043f \u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435. \u041d\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u043e \u043c\u044f\u0441\u0442\u043e, \u0437\u0430\u0440\u0430\u0434\u0438 \u0444\u043e\u043a\u0443\u0441\u0430, \u043a\u043e\u0439\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044f \u0432 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430 \u0441\u0438 \u2013 \u201e\u043d\u0435 \u0432\u044a\u0440\u0445\u0443 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u0442\u0430\u0442\u0430\u201c, \u0430 \u201e\u0432\u044a\u0440\u0445\u0443 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0430\u201c, \u201e\u043f\u0440\u0438 \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0438\u043d\u0434\u0438\u0432\u0438\u0434\u0443\u0430\u043b\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u043f\u0440\u0435\u0434\u044a\u043a \u043d\u0430\u00a0 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0442\u043e\u201c, \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e\u0432\u0430\u0442\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043e\u0446\u0435\u043d\u043a\u0430 (\u0441. 243 \u2013 244).\r\n\r\n\u0412\u0438\u0436\u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0443\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u043e, \u0447\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0438 \u0438 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0442\u0430\u0439\u043b\u043d\u043e\u0442\u043e \u0438\u043c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435, \u0446\u0435\u043d\u043d\u0438 \u043a\u0430\u043a\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0441\u0442\u0443\u0434\u0435\u043d\u0442\u0438, \u0442\u0430\u043a\u0430 \u0438 \u0437\u0430 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0437 \u0446\u0435\u043b\u0438\u044f \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442.\r\n\r\n\u0412 \u043a\u0430\u043a\u0432\u043e \u0441\u0435 \u0441\u044a\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u0442\u0443\u043a <strong><em>\u043f\u0440\u0438\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435<\/em><\/strong> \u043d\u0430 \u0421. \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430, \u043a\u043e\u044f\u0442\u043e \u0441\u044a\u0447\u0435\u0442\u0430\u0432\u0430 \u0438\u0434\u0435\u0438, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043e\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u0449\u0438 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e \u0438 \u0437\u0430 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u043e \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0441\u0442\u0432\u0430\u0449\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u043a\u0443\u043b\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e-\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435\u0442\u043e \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u0430\u201c.\r\n<ol>\r\n \t<li>\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0434\u0430\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0440\u0435\u043f\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043e\u0434\u043e\u043b\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043b\u0438\u0436\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0438 \u0441\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0441\u0432\u044a\u0440\u0437\u0430\u043d\u0438 \u0441 \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u0438 \u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e 12 -\u0433\u043e\u0434\u0438\u0448\u043d\u0430 \u0432\u044a\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442 \u0438 \u043e\u0442\u043d\u0430\u0441\u044f\u043d\u0435\u0442\u043e \u043c\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043c\u043d\u043e \u0434\u043e \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043c\u0435\u0442\u0438 \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0438\u044f \u0435\u0442\u0430\u043f \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0430\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\u0442\u0430, \u0445\u0438\u043c\u0438\u044f\u0442\u0430, \u0444\u0438\u0437\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430, \u0433\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u0434\u0438\u0434\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0435\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0435\u043c\u0438. \u041a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u0437\u0430\u044f\u0432\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u0438\u044f \u043a\u0443\u0440\u0441, \u0440\u0430\u0437\u0433\u043b\u0435\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0434\u043e\u043f\u044a\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0434\u0430\u0433\u043e\u0433\u0430 <strong><em>\u0441\u044a\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0432 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u0435\u043d \u043f\u043b\u0430\u043d<\/em><\/strong> \u043f\u0440\u0438 \u0443\u0432\u043b\u0438\u0447\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0446\u0430\u0442\u0430 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0438\u043c \u043d\u0430\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u0442\u0432\u043e<\/li>\r\n \t<li>\u0412 \u043c\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0441\u0435 \u043e\u0431\u0432\u044a\u0440\u0437\u0432\u0430\u0442 \u0432\u0430\u0436\u043d\u0438 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u201c \u0447\u0440\u0435\u0437 \u043f\u043e\u0437\u043e\u0432\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u0432\u044a\u0440\u0445\u0443 \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438 \u0438 \u0431\u044a\u043b\u0433\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438 \u043e\u043f\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438. \u0421. \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430 \u0443\u0431\u0435\u0436\u0434\u0430\u0432\u0430 \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u043c\u0441\u0442\u0432\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435\u0442\u043e \u0441 \u201e\u043e\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u0430\u0442\u0430\u201c \u0437\u0430 \u0432\u044a\u0437\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0438 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0430 \u043e\u0442 \u0441\u044a\u043f\u0440\u0435\u0436\u0438\u0432\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0435\u0441\u0442\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043d\u0430 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0430, \u043a\u043e\u044f\u0442\u043e \u0441\u044a\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430 \u043d\u0435 \u0431\u0435\u0437\u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u0438 \u043a\u044a\u043c \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u0430, \u0430 \u043e\u0442\u0441\u0442\u043e\u044f\u0432\u0430\u0449\u0438 \u0433\u043e <strong><em>\u0431\u044a\u0434\u0435\u0449\u0438 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0447\u0440\u0435\u0437 \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e \u043f\u0440\u0438\u0441\u044a\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0432 \u043d\u0435\u0433\u043e<\/em><\/strong>.<\/li>\r\n \t<li>\u0410\u0432\u0442\u043e\u0440\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0438\u0437\u043b\u0430\u0433\u0430 \u0441\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0435\u043d \u0442\u0440\u0443\u0434, \u043d\u043e \u0441\u044a\u0449\u0435\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0437\u0430\u0432\u043b\u0430\u0434\u044f\u0432\u0430 \u0441\u044a\u0441 \u0441\u0438\u043b\u0430\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u044f \u0441\u0442\u0438\u043b, \u0441\u0442\u0440\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e \u0441\u044a\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435\u043d \u0441 \u0435\u0441\u0435\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0438\u0442\u043e \u043f\u043e\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u0442 <strong><em>\u0435\u043c\u043e\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043c\u0438\u0441\u044a\u043b \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u0442\u0435<\/em><\/strong> \u043a\u044a\u043c \u0442\u0435\u0437\u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432 \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u043e\u0442\u043e \u0441\u044a\u0434\u044a\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u0435. \u0422\u0430\u043a\u0430 \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u044a\u0442 \u043d\u0435 \u0435 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u043d, \u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e \u2013 \u0432\u044a\u043f\u0440\u0435\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u0438 \u0441\u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0440\u0435\u043f\u044f\u0449\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u0442\u043e\u0439 \u0441\u0435 \u0432\u044a\u0437\u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u0430 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0435\u0434 \u0440\u0435\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438\u0442\u0435 \u0442\u0432\u044a\u0440\u0434\u0435 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u043a\u0438\u0440\u0430 \u0438\u0437\u0431\u043e\u0440 \u0437\u0430 \u043d\u043e\u0432\u0438 \u0438\u0434\u0435\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430\u0442\u0430.<\/li>\r\n \t<li>\u041d\u0435 \u0435 \u043f\u0440\u0435\u043d\u0435\u0431\u0440\u0435\u0433\u043d\u0430\u0442\u043e <strong><em>\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e \u0432\u044a\u0440\u0445\u0443 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u043a\u0430<\/em><\/strong> \u0432\u044a\u043f\u0440\u0435\u043a\u0438 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u044f \u0434\u043e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0440\u0430\u0449 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u043d\u0430 \u043c\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0447\u043d\u0438\u044f \u0442\u0440\u0443\u0434. \u0410\u043a\u0446\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u043e \u0435 \u0432\u044a\u0440\u0445\u0443 \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u043e-\u043f\u0435\u0434\u0430\u0433\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u0442\u0430 \u0441\u044a\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u0430\u0442\u0430 \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u043d\u0430 \u0432\u044a\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442, \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043d\u0430 \u0435\u043c\u043e\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u043d\u043e-\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043a\u0441\u0442 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0443\u0447\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435\u0442\u043e, \u0441\u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043e \u0441 \u0432\u044a\u0437\u0440\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438 \u0438 \u0441\u044a\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438 \u043a\u0430\u0442\u043e \u0441\u044a\u043c\u0438\u0448\u043b\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438 \u0432 \u043e\u0442\u043a\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0441\u0442\u0432\u043e\u0442\u043e.<\/li>\r\n \t<li>\u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435\u043d\u0438\u044f\u0442 \u0442\u0435\u043e\u0440\u0435\u0442\u0438\u043a\u043e-\u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0438\u0440\u0430\u043d \u0438 \u0435\u0442\u0430\u043f\u0435\u043d \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0443\u0447\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0441 \u043d\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u0442\u0435 \u0435\u0442\u0430\u043f\u0438 \u043d\u0435 \u0435 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430 \u0432 \u0434\u0435\u0439\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435, \u0430 \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0438\u0440\u0430, \u0432\u0434\u044a\u0445\u043d\u043e\u0432\u044f\u0432\u0430 \u0438 \u0443\u0432\u043b\u0438\u0447\u0430. \u0421\u044a\u0441 \u0441\u0438\u0433\u0443\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442 \u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0437\u0430 <strong><em>\u043f\u0440\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u0435\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435<\/em><\/strong> \u043e\u0442 \u0438\u0441\u0442\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438 \u0441\u044a\u043f\u0440\u0435\u0436\u0438\u0432\u044f\u0432\u0430\u0449\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435.<\/li>\r\n \t<li>\u041d\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u043e \u043c\u044f\u0441\u0442\u043e, \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043b\u0435\u0434 \u043f\u0440\u0438\u0434\u043e\u0431\u0438\u0432\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0432 \u043c\u043e\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0441 \u0438\u0441\u0442\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0435\u0441\u0442\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0430. \u0420\u0430\u0434\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u043e\u0442\u043e \u0441\u0435 \u0441\u0432\u044a\u0440\u0437\u0432\u0430 \u0441 <strong><em>\u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430 \u0433\u0440\u0438\u0436\u0438 \u043a\u044a\u043c \u043d\u0435\u0433\u043e<\/em><\/strong>, \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0440\u0438\u043b\u044f \u0442\u043e \u0438 \u0434\u0430 \u0441\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438 \u043e\u0449\u0435 \u043f\u043e-\u0432\u044a\u0437\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u0449\u043e \u0432 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0438 \u0432 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0441\u0442\u0432\u0430\u0449\u0438\u0442\u0435.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\u0418 \u043d\u0430\u043a\u0440\u0430\u044f \u2013 \u0441\u0442\u0440\u0443\u0432\u0430 \u043c\u0438 \u0441\u0435, \u0447\u0435 \u0442\u0440\u0443\u0434\u044a\u0442 \u0431\u0438 \u0431\u0438\u043b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0442\u0430 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f, \u0430\u043a\u043e \u0437\u0430\u0434 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0438 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0421. \u0410\u043d\u0433\u0435\u043b\u043e\u0432\u0430 \u2013 <strong><em>\u0435\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442, \u043e\u0431\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b, \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b, \u0440\u044a\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0438, \u043c\u0438\u043b\u0435\u0435\u0449 \u0437\u0430 \u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u0446\u0438\u0442\u0435 \u0438 \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435<\/em><\/strong> \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0438 \u0447\u0440\u0435\u0437 \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u201c. \u0412 \u0442\u043e\u0437\u0438 \u0441\u043c\u0438\u0441\u044a\u043b \u043d\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e \u201e\u043f\u043e\u0433\u043b\u0435\u0434\u201c \u043a\u044a\u043c \u0435\u0434\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0435\u0447\u043d\u0430 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0434\u0430\u0433\u043e\u0433\u0430, \u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e <strong><em>\u0432\u0435\u0440\u0443\u044e \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0438\u044f\u0442\u0430<\/em><\/strong>.\r\n\r\n \r\n\r\n<strong>\u0411\u0415\u041b\u0415\u0416\u041a\u0418<\/strong>\r\n<ol>\r\n \t<li>\u0410\u041d\u0413\u0415\u041b\u041e\u0412\u0410, \u0421. (2025). \u0421\u044a\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u0438 \u0440\u0430\u043a\u0443\u0440\u0441\u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u043e\u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e\u0442\u043e \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043d\u043e\u0442\u043e \u0443\u0447\u0438\u043b\u0438\u0449\u0435: \u043f\u043e\u0433\u043b\u0435\u0434 \u043a\u044a\u043c \u0432\u0440\u044a\u0437\u043a\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0434\u0435\u0442\u0435 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u2013 \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430\u201c, \u0420\u0443\u0441\u0435: \u0410\u0432\u0430\u043d\u0433\u0430\u0440\u0434-\u043f\u0440\u0438\u043d\u0442. ISBN 978-954-337-502-8.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n \r\n<h3 style="text-align: center;"><strong>MODERN PERSPECTIVES IN SCIENCE EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL: A LOOK AT THE RELATIONSHIP "CHILD \u2013 SOCIETY \u2013 NATURE<\/strong><\/h3>\r\n \r\n<p style="text-align: right;"><strong>Prof.<\/strong> <strong>Dr. <\/strong><strong>Vesela Giyrova<\/strong><\/p>\r\n<p style="text-align: right;">ORCID iD: 0009-0002-0833-7671<\/p>\r\n<p style="text-align: right;">WoS ID: JQI-7242-2023<\/p>\r\n<p style="text-align: right;">Sofia University<\/p>\r\n<p style="text-align: right;">Sofia, Bulgaria<\/p>\r\n<p style="text-align: right;">E-mail: vgjurova@uni-sofia.bg<\/p>\r\n \r\n\r\n<a href="https:\/\/azbuki.bg\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/pedagogy_8_25_vesela-gurova.pdf" target="_blank" rel="noopener">>> \u0418\u0437\u0442\u0435\u0433\u043b\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0438\u044f\u0442\u0430 \u0432 PDF <<<\/a>\r\n\r\n[\/emember_protected]\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n