В близо 700 училища проектите за STEM кабинетите са готови или в процес на финализиране, съобщи Пресцентърът на МОН. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри на 16 септември новия STEM център в Спортно училище „Димитър Рохов“ в Сливен. От МОН припомнят, че

със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост модерна STEM среда се изгражда във всяко българско училище.

На церемонията присъстваха кметът на Сливен Стефан Радев и народните представители Мария Белова и Десислава Атанасова.

С инвестиция от 250 000 лева в училището са изградени три модерни кабинета – два по природни науки и един със специализиран софтуер за спортна подготовка.

Министър Вълчев подчерта, че STEM пространствата имат ключова роля за системата, защото дават възможност на децата да учат чрез практиката – с експерименти, опити и проучвания, които правят учебния материал по-достъпен и разбираем.

„Доброто познаване на природните науки – биология, химия и физика, е изключително важно и за спортистите“, отбеляза министър Вълчев.

Той изрази увереност, че новият център ще помогне не само за добрата подготовка на учениците, но и за успешното им реализиране в живота.

Според просветния министър спортните образователни институции имат безценно значение за развитието на спорта в страната, като всяко училище – независимо от вида и спецификата си, следва да има достъп до съвременна образователна среда. В изказването си той се позова на проучвания, които показват, че децата, които съчетават ученето и спорта, постигат по-високи резултати от тези, които само учат.

„Това е основание още веднъж да апелираме към всички подрастващи да спортуват активно, но и да учат усърдно, защото това ще ги направи още по-успешни личности“, отбеляза Красимир Вълчев.

Кметът Стефан Радев поздрави учениците и преподавателите за успехите и положените усилия за развитието на училището. „Спортът е много важен за цялата нация и за всички млади хора. Разчитаме, че вие ще сте следващите положителни примери за младото поколение“, се обърна кметът към възпитаниците на училището.

След откриването на STEM центъра министър Вълчев връчи награди на изявени възпитаници на училището.

В рамките на посещението си Красимир Вълчев гостува на още две основни училища – ОУ „Юрий Гагарин“ в Сливен и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Камен. Там той разговаря за трудностите при екипите, които работят по Механизма за обхват. В основното училище в селото се обучават 145 ученици в осем паралелки, съобщи директорът на училището Силвия Забунова.

Министърът апелира да се насочат усилия към обхващане на децата в предучилищна възраст

и подчерта важността на добрата координация с кметовете и областните управители. Красимир Вълчев отбеляза, че най-голямата обществена загуба е, когато едно дете отпадне от образователната система.

„Това е и най-голямата лична загуба за самото дете, защото образованието е шанс за по-добро бъдеще и пълноценна реализация“, заяви той.

Министър Вълчев отбеляза, че е важно институциите да работят заедно – социални работници, директори, медиатори и общински власти. Той апелира към кметовете и областните управители да съдействат активно на училищата и детските градини за прилагането на Механизма за обхват.

„Важното е децата не само да бъдат записани, но и да посещават редовно училище. Образованието изисква постоянство – едно дете трябва да прекара 11 000 учебни часа, за да достигне образователна зрялост. Най-лошото е, ако бъде изключено от системата. Затова детската градина е задължителна и затова непрекъснато призовавам кметовете и учителите да съдействат“, коментира министърът.

Според него включването на децата още в детските градини е решаващо. „Всички изследвания показват, че ако децата бъдат включени в предучилищна възраст, те тръгват по-подготвени в I клас, по-лесно преодоляват дефицитите и имат по-голям шанс да завършат средно образование и да станат професионално пригодни“, отбеляза Вълчев.

По думите му през последните десет години в ромските общности се наблюдава процес на модернизация – все повече родители работят на трудовия пазар у нас и в чужбина, което променя и нагласите към образованието.

Децата от малцинствените групи, които не разбират или слабо владеят български език от следващата учебна година първо ще изучават само езика. Това е предвидено като предложение на МОН за промени в Закона за предучилищното и училищно образование, които трябва да бъдат приети тази есен от Народното събрание, припомни министър Красимир Вълчев, цитиран от БНР. Той отбеляза, че възможностите за езикова интеграция няма да бъдат само за децата от малцинствените групи, но и за деца, идващи от чужбина, но неразбиращи езика.

„По същия начин, ако дойде едно дете от чужбина, което не знае български език то ще започне с 800 часа български език преди да го пуснем по всички останали предмети да учи на български език, защото то няма да е ефективно. А в момента това се случва в българската образователна система. Много други го имат този механизъм. Очакваме законът да се приеме най-вероятно през ноември, но ние трябва да разработим програма, методики, да създадем организацията. Оптимистичният вариант те да заработят е следващата учебна година 2026-2027 г.“, коментира министър Вълчев.

Образователният министър разговаря и с екипа на НУ „Васил Левски“ в Сливен.

По-късно Красимир Вълчев и кметът Стефан Радев проведоха среща с над 100 учители и директори от региона. На нея бяха коментирани приоритетите в системата на образованието, както и предизвикателствата във всекидневната им работа и предложенията им за промени. На разговорите присъства и началникът на РУО – Сливен, Боян Аксаков.