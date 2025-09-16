Непълнолетен ученик от Спортното училище „Стефан Караджа“ в Хасково е задържан, след като е стрелял с газов пистолет на територията на образователната институция, съобщиха от Областната Дирекция на МВР в Хасково, предаде БТА. Проверката е показала, че изстрелът е произведен през прозореца във въздуха по време на междучасие.

Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед на телефон 112. В момента се извършват действия по разследването под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

Разпитани са свидетелите и оръжието е прибрано от полицията с протокол.

Директорът на училището Силвия Тенчева каза за БТА, че е разбрала за изстрела след третия час от деветокласничка.

„Ученичката дойде и ми каза, че съответният ученик, когото назова по име, е с пистолет. Заведох го при охраната, която го обискира и на дъното на раницата му намери оръжието“, коментира директорът на Спортното училище в Хасково. След това е подала сигнала към спешния телефон.

Силвия Тенчева подчерта, че в училището досега не е имало практика учениците да бъдат обискирани на влизане. Тя вече е разговаряла с майката на момчето, което тренира футбол в спортното училище. Жената не е дала отговор дали знае за произхода на оръжието и дали синът й има някакъв документ за него, но е поискала да й бъде върнат. Директорът каза, че ученикът е от многодетно семейство, за което се грижи само майката.

В училището предстои събрание на педагогическия съвет, на който ще случаят ще бъде разгледан и ще се вземе решение дали ученикът ще бъде изключен. Директорът е подала докладна и към Регионалното управление на образованието в Хасково.