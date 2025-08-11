Тази година за първи път бяха връчени националните награди за приобщаващо образование под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Целта на инициативата, организирана от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, е да отличи личностите и образователните институции, които създават подкрепяща среда за всяко дете.

В този брой „Аз-буки“ разговаря с Павлета Димитрова от СУ „Димитър Талев“ в Добрич, която е тазгодишният носител на наградата в категория „Логопед на годината“.

Павлета Димитрова е утвърден професионалист с изключителен принос в областта на приобщаващото образование както на регионално, така и на национално ниво. Завършила е в Югозападния университет в Благоевград – магистър е по логопедия и специална педагогика. Тя е квалифициран „Валдорф-Щайнер“ педагог и сертифициран специалист в областта на диагностициране на дислексията. Упражнява професията си от 2001 г.

Освен че прилага съвременни и ефективни методи,

успява да съчетае индивидуалната терапия с участие в разнообразни проекти, насочени към развитие на речевите, социалните и емоционалните умения на децата, се казва в мотивите, с които е номинирана за наградата.

Павлета Димитрова е първият директор на Регионалния център за подкрепа на личностното развитие в Добрич. След около три години на този пост решава да се върне към работата си на логопед, за да бъде в пряка помощ на децата със специални потребности. Използва личностен подход и следва максимата – „Всяко дете е личност, която заслужава уважение и подкрепа!“

В Добрич е работила в различни учебни заведения и винаги се е чувствала на мястото си. Смята за привилегия да работи в училища и детски градини, където ръководствата дават възможност на съответните специалистите да правят това, което преценят за необходимо.

„В последно време логопедията става все по-търсена специалност – казва Павлета Димитрова. – Удовлетворена съм от това, което правя. Включвала съм много деца и родители в различни проекти, които съм реализирала най-вече в Средно училище „Димитър Талев“. От 2012 г. и до момента работя тук. Екипът от колеги е много добър. Всички заедно правим възможното децата да се чувстват на мястото си, да бъдат приобщени не само от специалните педагози, които работят заедно с мен, но и от учителите.“

Логопедичният кабинет ”Шарената стая”, в който работи Павлета Димитрова, е добре познат на децата.

През 2014 г. тя разработва проект, който се превръща в училищна политика. Всяка година се прави информационна кампания за хора с увреждания, за да бъдат информирани учениците как да постъпят в определени ситуации.

Ярък пример за нейната находчивост е и проектът „Играя, съобразявам, толерантен съм“ – първата инициатива на Павлета Димитрова, насочена към хората с увреждания, както и проектите по eTwinning за включване на учениците в съвместни дейности за изграждане на толерантна училищна среда.

„Работим най-вече с ученици от начален етап – казва тя. – Те влизат, както се казва, в обувките на другия в различни ситуации, за да могат да видят и да усетят какво чувства този друг човек. Имахме и кампании като „Виждам те“, “Погледни през моите очи“ и други. За тях сме канили хора от различни институции и организации, чиято дейност е свързана с хора с увреждания. Това е пряка среща с такива хора, възможност за разговори, дискусии. Правили сме филми за информираността относно живота на хората с различни специфични трудности.“

Проектите, за които е работила и е реализирала с логопедичната група, са свързани и със създаването на различни работилнички за извънкласни занимания, които подпомагат развитието на фините двигателни умения на децата.

Споделя, че една от трудностите, с които се сблъсква в работата си, е голямата документация. Това изяжда доста от времето и силите, които иначе биха били вложени в разработването на различни материали в помощ на децата. За момента Павлета и нейните колеги се справят с това административно задължение, но се надяват в бъдеще тази тежест да бъде по-олекотена.

„Доста от децата идват с много тежка патология в I клас – споделя Димитрова.

– Като че ли в детските градини все още не се осъществява толкова ранна интервенция, колкото на нас ни се иска. Има редица деца, които постъпват в I клас с неразвити говорни способности и това пречи на тяхното ограмотяване. И това е може би една от най-големите трудности, с които се сблъскваме. Нещо, което е можело да бъде преодоляно в по-ранна детска възраст, трябва да се наваксва в I клас.“

По думите й това е много широка тема. Тя е свързана и с това дали родителите са поискали помощ навреме. Защото продължава да има родители, които не търсят помощ или я отказват, когато им се предлага. Макар тези случаи да са по-рядко вече.

„Децата при нас са с различни диагнози. Логопедът се включва в работата с тези, които са насочени към допълнителна подкрепа с ресурсен учител. Но работим и с всички останали ученици, които са на обща подкрепа“, казва тя.

Павлета Димитрова отбелязва и още нещо, което възпрепятства пълноценната й работа, и се споделя от нейните колеги. А това е, че има доста деца, които очакват да се работи с тях, но само един логопед е крайно недостатъчено, за да се откликне и на техните нужди. Развитието на ситуацията в тази посока също я притеснява, тъй като се повишава броят на децата, които имат нужда от логопед. Но един специалист в образователна институция не може да се справи с всичко.

Независимо от нейната натовареност в училище тя се включва и в много събития.

Участва например в заключителната конференция “Работа с деца със специални нужди“, организирана от фондация “Ръка за помощ“, където представя свои успешни практики. Обучава в реална работна среда и студенти по логопедия. Участва с публикация в „Сборник с добри практики за приобщаване на деца със СОП“. Включва се и в международна конференция в София като презентатор.

Участва и в обучения на ресурсни учители по Програма „Еразъм+” и дейност еTwinning – отново като презентатор.

Организира срещи с председателите на „ХобиСклуб“ и фондация „Св. Николай Чудотворец“ в Добрич във връзка с информационни кампании, посветени на хората с увреждания. Представя своя разработка „В света на логопеда“ пред гости на училището по проекта на 20. ДГ ”Радост” – „Отворена Европа, отворени сърца“.

Организира различни спектакли – “Как талевци спасиха Коледа” , „Посланици на толерантност”, „Дарявам ти вълшебство”. Участва в Националия конкурс “На крилата на мечтите” и печели второ място в категория „Училища“, както и в националната кампания на „Спешъл Олимпикс България“. Организира конкурсите „Ако бях вълшебник”, „Малки изобретатели”, „Работилница за приказки” и други.

Инициатор е на информационни кампании по повод 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, с ученици от начален етап.

И най-важното – работата на Павлета Димитрова води до конкретни и проследими резултати –

както в развитието на комуникативните умения на учениците, така и в повишаване на чувствителността и ангажираността на педагогическия колектив по въпросите на приобщаването. Много от нейните възпитаници постигат по-добра училищна адаптация и самоувереност благодарение на персонализирания ѝ подход. Освен това, като доказан лидер изгражда ефективни партньорства с учители, родители, ресурсни специалисти и институциите. Обучава и учители по теми, свързани със специалните образователни потребности, прилагането на индивидуален подход и изграждането на приобщаваща среда в училище.