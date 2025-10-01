Светослав Арабов е IX клас в Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна. Това лято завоюва златен медал на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика в Индия и бронзов медал на Международната олимпиада по физика във Франция. Той бе отличен министър-председателя Росен Желязков на церемония в Министерския съвет.

Младежът грабва и сребърен медал на IX европейска олимпиада по физика, на която домакин е България. Зад гърба си има и златен медал и първо място от Международната олимпиада по астрономия (IAO) през 2023 г., златен медал от Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика през 2024-та и сребърен медал от Жаутиковската олимпиада по физика.

Започва да се занимава сериозно с астрономия и да участва в състезания още от VII клас,

а от IX клас се съсредоточава и във физиката. Светослав е сред кръжочниците в Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ във Варна.

„Още като малък обичах да гледам предавания за Космоса и първоначалният ми интерес беше към астрономията. Затова и се насочих първо към нея. Освен това, във Варна имаме много добра подготовка и по време на занимания още повече се запалих по астрономията. И тъй като тя е близка с физиката, след това се заинтересувах и от нея“, разказва медалистът.

Светослав за първи път е част от националния отбор, като е най-младият представител в него. Още в IX клас на олимпиадите решава задачи за по-големи ученици. „Забавно ми е, искам да се предизвикам. Не ми е фикс идея, но се радвам, че го направих“, казва с усмивка ученикът.

Подготовката на най-добрите млади астрономи тази година се проведе в родния град на медалиста.

В рамките на седмица с отбора по астрофизика имат занимания от 8 до 23,30 часа вечерта. „Подготовката на тези школи изиграва важна роля. Решавам сам задачи и се подготвям, но невинаги съм сигурен какво трябва да правя и какъв подход да приложа. За олимпиадите има стратегия на решаване на задачите, за да можем да спечелим повече точки. Ръководителите ни подготвиха много добре и нивото на отбора ни се вдигна, особено тази година“, обяснява ползата от школите Арабов.

И на олимпиадата по физика не минава без забавни моменти.

Младежът разказва, че отвеждат състезателите на място във Франция, подобно на столичния „Студентски град“, за да хапнат. Оказва се, че вместо за 400 човека храната е за не повече от 40. „Човекът, който носеше храната, я раздаваше на порции. Когато дойде, бе обграден от 100 човека, които го гонеха като пирани. Някои грабеха чинии направо от ръцете му. Накрая поне ни купиха пици и се нахранихме“, разказва Светослав.

Благодарен е за подкрепата, която получава от страна на родителите, учителите и приятелите си. Разказва, че последните често искат да им обяснява какво решават на олимпиадата. „Това обаче е трудно, защото в училище не учим формули, които използваме на състезанията. Затова и не могат да ме разберат точно какво им казвам“, споделя с усмивка Светослав.

Най-често дава пример със задачи за затъмнения на звезди.

„Ако наблюдаваме небето, ще видим звезди, които изглежда, че намаляват блясъка си. Това всъщност са две звезди, които обикалят една около друга и от време на време се закриват. Спрямо това как се променя блясъкът, може да намерим размера на звездите, колко са тежки, колко са далеч от нас“, посочва ученикът.

За следващата година си пожелава да успее да спечели златен медал и на Международната олимпиада по физика, както и да продължи да печели първи места по астрономия. Обмисля да започне да се занимава и с научна дейност в сферата на физиката.