Категория „Постер“, възрастова група 8. – 10. клас
Алуминият – от отпадък до ресурс
Стилян Атанасов, 10. клас[1],
Никола Иванов, 10. клас1
Ръководител: Галина Кирова
Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ – Велико Търново
https://doi.org/10.53656/nat2025-3.13
Резюме. Рециклирането на алуминия не е просто възможност – то е необходимост. В свят, в който ресурсите стават все по-ограничени, а замърсяването нараства, е наша отговорност да действаме устойчиво. Екипът ни вярва, че промяната започва от осъзнаването на отговорността на всекиго от нас към планетата Земя. Всеки от нас може да започне с нещо малко – да изхвърли алуминиевите отпадъци на правилното място, да насърчи околните да рециклират, и да подкрепя инициативи, свързани с опазването на природата. За целта на проучването проведохме кратки образователни беседи по време на училищни събития, разработихме инфографики, които споделяме в социалните мрежи, и изготвихме онлайн викторина за ученици с фокус върху замърсяването от боксит и ползите от рециклирането.
Ключови думи: рециклиране, кръгова икономика, опазване на природните ресурси, чиста планета
