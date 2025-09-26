Категория „Постер“, възрастова група 8. – 10. клас

Алуминият – от отпадък до ресурс

Стилян Атанасов, 10. клас[1],

Никола Иванов, 10. клас1

Ръководител: Галина Кирова

Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“ – Велико Търново

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.13

Резюме. Рециклирането на алуминия не е просто възможност – то е необходимост. В свят, в който ресурсите стават все по-ограничени, а замърсяването нараства, е наша отговорност да действаме устойчиво. Екипът ни вярва, че промяната започва от осъзнаването на отговорността на всекиго от нас към планетата Земя. Всеки от нас може да започне с нещо малко – да изхвърли алуминиевите отпадъци на правилното място, да насърчи околните да рециклират, и да подкрепя инициативи, свързани с опазването на природата. За целта на проучването проведохме кратки образователни беседи по време на училищни събития, разработихме инфографики, които споделяме в социалните мрежи, и изготвихме онлайн викторина за ученици с фокус върху замърсяването от боксит и ползите от рециклирането.

Ключови думи: рециклиране, кръгова икономика, опазване на природните ресурси, чиста планета

Влезте в системата, за да прочетете пълната статия