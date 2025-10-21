Таксите в системата на образованието вече и в евро

Таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, се обявяват както в лева, така и в евро, реши Министерският съвет. Няма промяна в цените на вече съществуващите услуги, определени в Тарифата на МС. В документа са описани различните видове административни такси в системата – вписване на частна детска градина или училище в Регистъра на институциите в системата на образованието, обучение на граждани от трети държави над задължителната училищна възраст, оценяване на познавателна книжка, учебник или учебен комплект за предучилищното и училищното образование и др.

Двойното обозначаване на размерите на тарифите е свързано с изпълнението на Закона за въвеждане на еврото, който предвижда цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребителите, да са обявени с двете валути.

Във връзка с промените в Закона за професионалното образование и обучение в Тарифата за таксите се регламентират и условията за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене. Измененията в подзаконовия нормативен акт целят синхронизиране на нормативната уредба и нямат връзка с приемането на еврото.

Съгласно приетия от Народното събрание Закон за професионалното образование и обучение за разходи по установяване, документиране, оценяване и признаване на професионалния опит, както и за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация в държавните и общинските институции се заплащат такси. Те могат да бъдат за валидиране на единица резултат от ученето, на квалификация по част от професия и на степен на професионална квалификация.

За последните две възможности и до момента желаещите да валидират професионалните си умения, заплащаха такси на базата на реално направените разходи, но нямаше единен стандарт. Чрез въвеждането му ще се даде възможност за достъп до процедурата на широк кръг хора, които желаят да валидират своята професионална квалификация, придобита чрез неформално обучение или информално учене.

4 млн.лв. за суперкомпютъра Discoverer

Министерският съвет даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех парк“ АД да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 939 900 лв. Средствата са за покриване на оперативните разходи на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“ за 2025 г. Те са предоставени от бюджета на Министерството на иновациите и растежа.

Българският суперкомпютър Discoverer е първият по рода си в Източна Европа с производителност от порядъка на петафлопс и беше надграден през настоящата година.

С финансирането ще се осигурят необходимата поддръжка и ползването в цялост на потенциала на суперкомпютъра. Главната му цел е да насърчи научната дейност в страната с приложение в индустрията и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Открит е за потребители от публичния и от частния сектор и е насочен изключително към граждански приложения.

ПГ по високи технологии „Александър Попов“ в София ще изгради нов физкултурен салон

Правителството обявява част от имот публична държавна собственост за имот частна държавна собственост и дава съгласие за премахването му. Той представлява две сгради – физкултурен салон и топла връзка към него, намиращи се в двора на Професионалната гимназия по високи технологии „Александър Степанович Попов“ в София. Имотът е с предоставени права за управление на Министерството на образованието и науката за нуждите на учебното заведение. Сградите ще бъдат премахнати от училището за негова сметка поради силно повредената им конструкция и икономически нецелесъобразното им възстановяване и усилване.

Предвижда се на тяхно място да бъде изграден нов физкултурен салон по модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“ на „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.“