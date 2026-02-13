„Победители са онези, които никога не спират. Затова посланието ми към вас е – не се отказвайте и продължавайте уверено напред. Търсете предизвикателствата, не бягайте от трудностите, а ги приемайте като възможност да растете. Възхищавам ви се и вярвам, че ще продължите да носите енергия и сила в нашия град“, обръща се към тях кметът Пенчо Милков.

С едногодишни стипендии в размер на 69 евро (135 лева), месечно са отличени 12 ученици от АЕГ „Гео Милев“, МГ „Баба Тонка“, СУПНЕ „Фридрих Шилер“, СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Ботев“ и ПГДВА „Йосиф Вондрак“. Те получават наградите си от кмета Пенчо Милков.

Еднократно финансово подпомагане получават 122 ученици от 14 общински и 6 държавни училища. Финансовата подкрепа на стойност 5113 евро (10 000 лева) е осигурена с решение на Общинския съвет на Русе и е част от Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г.

Със средствата се подпомагат деца с изявени дарби и с призови класирания от конкурси в областта на културата, изкуството, науката и спорта – от общински и регионални етапи до национални олимпиади, състезания, държавни първенства по различни видове спорт и ученически игри.

Даровитите русенци са наградени от кмета и от д-р Росица Георгиева – началник на Регионалното управление на образованието. „Благодаря ви, че ни карате да се гордеем с вашите постижения. Бъдете здрави и побеждавайте. За нас е чест и особена радост да ви награждаваме всяка година“, заявява тя.

Децата и младежите получават грамоти за високи постижения и книгата „Русе – за първи път в България“. А празничната атмосфера е допълнена от музикалните поздрави на ученици от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“.