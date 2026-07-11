Да управляваш кораб при почти нулева видимост – в гъста мъгла или при силен валеж, без да напускаш класната стая, вече е възможно за учениците от Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“. Това не е компютърна игра, а реалистична симулация, която подготвя бъдещите капитани и корабни механици за ситуации, с които ще се сблъскат в професионалния си път.

Именно практическата подготовка е в основата на новия Център за високи постижения в професионалното образование и обучение, който училището откри съвсем наскоро. Заедно с него врати отвори и нов STEM център в три направления: „Природни науки“, „Дизайн и 3D прототипиране“ и „Математика и информатика“.

„Създадена е високотехнологична среда, която предоставя възможности за практикоориентирано обучение в областта на морските професии, компютърната техника, електрониката, спедицията и логистиката“, разказва пред „Аз-буки“ директорът на Варненската морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ инж. Виолета Шишкова.

Сърцето на новия център

е безспорно високотехнологичният морски тренажорен комплекс. Той е предназначен за учениците от специалностите „Корабоводене – морско“ „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“ и включва навигационен и машинен симулатор, оборудвани с техника от най-висок клас.

По време на демонстрациите гостите на откриването на Центъра проследяват различни симулации, в които учениците влизат в роли като на борда на реален плавателен съд. Едни отговарят за управлението, а други работят с машинния симулатор и следят работата на корабните системи, двигателите и енергийните инсталации.

„Обучението на симулатори е ключово за морските професии. То осигурява безопасна и реалистична среда, в която учениците придобиват професионални компетентности без риск за здравето, техниката и околната среда“, обяснява инж. Шишкова.

Според нея именно възможността да се проиграват реални ситуации, е едно от най-големите предимства на новото оборудване.

„Симулаторите дават много стабилна основа за работа в реални условия и подготвят учениците за следващия етап от обучението им, а именно работата с подобна техника от още по-висок клас във висшите училища“, допълва тя.

Освен морския тренажорен комплекс Центърът за високи постижения включва модерни лаборатории за измерване на аналогови и цифрови величини, за изучаване на основните закони на електротехниката, за изследване и изпитване на електрически машини и трансформатори, както и лаборатория за работа с фотоволтаични системи.В гимназията вече добре осъзнават, че

учениците не трябва да усвояват знания единствено от учебника, а чрез работа с реално оборудване.

И тази промяна вече дава резултат. „Учениците приемат новата образователна среда с огромен интерес. Лабораториите непрекъснато са заети. Постоянно искат да работят със симулаторите, защото там могат да попадат в различни реални ситуации и след всяко упражнение надграждат знанията и уменията си“, казва инж. Шишкова.

Именно тази мотивация е една от най-големите ползи от инвестицията. Вместо обучението да приключва с усвояването на теорията, учениците виждат непосредствено как знанията им се превръщат в професионални умения.

Паралелно с Центъра за високи постижения гимназията развива и нов STEM комплекс, който допълва практическата подготовка в областта на природните науки, инженерството и цифровите технологии. Ако морските симулатори подготвят бъдещите капитани и механици за живота на борда, то STEM средата развива инженерното мислене, уменията за експериментиране, моделиране и работа с новите технологии.

Именно тук учениците съчетават знанията по физика, химия, математика, информатика и инженерни науки с практически задачи, които ги подготвят за професиите на бъдещето.

Новият STEM център надгражда всичко изградено до момента във Варненската морска гимназия. Преди няколко години училището създава STEM център FabLab, насочен към информационните технологии и компютърните науки. Днес към него се присъединява втори център в направленията „Природни науки“, „Дизайн и 3D прототипиране“ и „Математика и информатика“, който значително разширява възможностите за практическо обучение.

„Първият STEM център беше свързан с информационните технологии. Сега по Плана за възстановяване и устойчивост изградихме втори STEM център по природни науки и дизайн и 3D прототипиране, който надгражда вече съществуващата среда“, обяснява инж. Шишкова.

При откриването му учениците показват как работят новите лаборатории. В кабинета по природни науки физиката и химията оживяват чрез експерименти.

Демонстрации на електростатичност, атмосферно налягане и електричество

привличат вниманието на посетителите, а химическата лаборатория впечатлява с популярната „слонска паста“, горящ магнезий и опит за получаване на сребърно огледало.

В кабинетите по програмиране и роботика учениците представят различни роботи и роботизирани системи, а в зоните за виртуална и добавена реалност демонстрират как новите технологии могат да се използват както в инженерното образование, така и в обучението по природни науки. Посетителите проследяват и работата на 3D принтери, с които възпитаниците на гимназията създават собствени модели и прототипи.

Особено впечатление правят проектите, свързани с опазването на морската среда. Част от практическите задачи са насочени към изследване чистотата на морските води, екологичния мониторинг и устойчивото използване на природните ресурси. Така учениците не само усвояват знания по химия, биология и екология, но ги прилагат в контекста на бъдещата си професионална реализация.

Модернизацията не се изчерпва с лабораториите.

През последните години училището последователно обновява цялата си материална база. Ремонтирани са учебните кабинети, създадени са нови пространства за неформално общуване и самоподготовка, а спортната инфраструктура също е изцяло обновена.

„По Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. на МОН извършихме основен ремонт на физкултурния салон. Изградихме нова фитнес зала, реконструирахме спортната площадка и доставихме външни фитнес уреди. Днес училището е изцяло модернизирано и готово да посрещне нови ученици“, казва директорът.

През отминаващата учебна година в Морската гимназия се обучават близо 690 ученици. И въпреки че морските професии традиционно се свързват с работа в чужбина, практиката показва различна тенденция.

„Много малка част от нашите ученици заминават да работят в чужбина. Голяма част от тях продължават образованието си в университети у нас и след това се реализират в България по придобитата професия“, посочва инж. Шишкова. Това до голяма степен се дължи и

на големите възможности, които дава дипломата

за средно образование от училището. Завършилите могат да продължат обучението си във висши училища или директно да започнат работа в сферата на морския транспорт, корабоплаването, логистиката, електротехниката и информационните технологии.

През новата учебна 2026/2027 г. гимназията ще продължи приема по утвърдените професии „Корабоводене – морско“, „Корабни машини и механизми“, „Организация и експлоатация на пристанищата и флота“, „Корабни електрически системи“ и „Компютърни системи и технологии“.

Наред с тях ще се обучават ученици и по професиите „Логистични услуги“, „Спедиторски услуги“, „Корабостроене и кораборемонт“ и „Информационно-измервателна и офис техника“, които отразяват промените в новия Списък на професиите в професионалното образование.

Освен в модерна техника училището инвестира и в нови подходи към обучението. Морската гимназия е сред иновативните училища в България, а една от най-интересните ѝ инициативи е въвеждането на учебния предмет „Основи на изкуствения интелект“. Той се изучава от учениците в VIII и IX клас от специалност „Компютърни системи и технологии“, като поставя основите на знанията, които впоследствие се надграждат в профилиращите дисциплини. Според директорката

използването на изкуствения интелект вече е неизбежна част от образованието,

но не по-малко важно е учениците да се научат да подхождат критично към информацията. „Изкуственият интелект навлезе във всички сфери на живота. Не можем да го пренебрегнем, но младите хора трябва да се научат да го използват правилно.

Не може на 100% да му се доверяваме. Необходим е и естествен интелект“, убедена е инж. Шишкова. По думите ѝ именно критичното мислене ще е едно от най-ценните умения за бъдещите поколения.

„Най-важното е младите хора да не приемат всичко за истина, независимо дали идва от социалните мрежи, или от изкуствения интелект.

Трябва да могат да анализират информацията и да бъдат адаптивни, защото реалността показва, че десет години след завършване на образованието си много хора вече работят в различна професионална сфера“, казва тя.

Според директорката именно затова професионалното образование трябва все повече да поставя учениците в реални ситуации.

„Трябва да се заложи на практико-приложните умения. Това, което учениците могат да видят в реални условия или чрез компютърна симулация, се усвоява много по-лесно. Интересът им е изключително голям“, допълва тя.

Тази философия вече намира отражение и във всекидневната работа на учителите. Все по-често те организират интердисциплинарни уроци, които обединяват знания от различни учебни предмети.

Според инж. Шишкова това е практика, която се развива успешно през последните две години и се приема с голям интерес от учениците. Така те не изучават отделните дисциплини изолирано, а откриват връзките между тях и разбират как наученото се прилага в реалния живот.