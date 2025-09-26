Категория „Постер“, възрастова група 5. – 7. клас
Миа Бъзовска, 6. клас[1]
Ръководител: Мадлена Колчева
- СУ „Димчо Дебелянов“ – София
https://doi.org/10.53656/nat2025-3.10
Резюме. Разработката разкрива свойствата и употребата на един много ценен в днешно време метал, а именно алуминият. Идеята е хората да научат за този невероятен метал, който се използва повече 200 години назад във времето, но е идеален както за съвременния живот, така и за бъдещето. В първата част има информация за миналото на алуминия, във втората можем да разберем за употребата му в автомобилостроенето, а в третата част научаваме за използването на този метал в електромобилите.
Ключови думи: алуминий, свойства, автомобилостроене, зелен метал