Категория „Постер“, възрастова група 5. – 7. клас

Миа Бъзовска, 6. клас[1]

Ръководител: Мадлена Колчева

СУ „Димчо Дебелянов“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.10

Резюме. Разработката разкрива свойствата и употребата на един много ценен в днешно време метал, а именно алуминият. Идеята е хората да научат за този невероятен метал, който се използва повече 200 години назад във времето, но е идеален както за съвременния живот, така и за бъдещето. В първата част има информация за миналото на алуминия, във втората можем да разберем за употребата му в автомобилостроенето, а в третата част научаваме за използването на този метал в електромобилите.

Ключови думи: алуминий, свойства, автомобилостроене, зелен метал