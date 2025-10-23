Проф. д.н. Анелия Гърбачева,

гл. ас. д-р Христина Фидосиева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/ped2025-8.08

Резюме. Българската образователна система преминава през период на динамични промени и развитие под знака на политиките за приобщаване. Преследваната цел е да се осигури активното участие на всички ученици в образователния процес, независимо от техните различия, увреждания или обучителни затруднения, но създаването на необходимите условия за осъществяване на този процес продължава да бъде ежедневно предизвикателство за педагогическите специалисти. Статията се фокусира върху конкретния опит, обобщен от наблюдението и оценяването на осемдесет и осем (88) училища от различни региони на страната, реализиранo със съдействието на 88 учители и свързанo с изследване процесите на приобщаване на учениците с интелектуална недостатъчност и аутистичен спектър на развитие (N=88) в училище.

Ключови думи: трансформация на училищните практики, адаптация на образователната среда и обучение, приобщаваща образователна подкрепа, интелектуална недостатъчност, аутистичен спектър на развитие