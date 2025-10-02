Категория „Изследователски проект“, възрастова група 8. – 10. клас

Никола Урумов, 9. клас[1]

Ръководител: Анелия Иванова

Средно училище „Константин Константинов“ – Сливен

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.34

Резюме. Качеството на природните води и предпазването им от замърсяване е определящо за здравето на хората и екосистемите. Проблемът с чистотата на водите в Сливен е особено актуален днес поради факта, че на територията на града и в околностите му са налични много източници на замърсители. Предмет на изследването е извършване на химически анализ на водите от реки на територията на Сливен. Теоретичното проучване по темата породи въпрос, свързан с химичния им характер и съдържание на определени йони в изследваните природни води на града. Достатъчно чисти ли са те за използването им в ежедневната дейност на хората и крият ли риск за развитие на болестни състояния, като метаболитна алкалоза или ацидоза? За разработката на настоящото изследване са използвани описателен и сравнителен метод, както и методите анализ и синтез. Експериментално е установено, че водите на някои реки съдържат определен вид йони от изследваните и са т.нар. „твърди води“.

Ключови думи: химически анализ, експерименти, твърдост на водата, чистота на водата