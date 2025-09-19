Проф. д.н. Пенчо Д. Пенчев

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/his2025-4-6-ann

Телевизията е изключително сложен и важен феномен в световен план. През десетилетията след края на Втората световна война тя не е просто технологично постижение или отражение на обективната действителност, а оказва влияние практически върху всички основни аспекти от живота: политика, икономически тенденции, бизнес, култура, спорт и т.н. Достатъчно е да се припомни, че за дискредитирането на сенатор Маккарти през 1954 г. допринася телевизионен филм, излъчен на 9 март 1954 г., а първият телевизионен дебат за президентски избори в САЩ през 1960 г. има решаваща роля за победата на Дж. Ф. Кенеди срещу Ричард Никсън, понеже Никсън участва с болки в коляното и изглежда уморен и отпаднал (Johnson 2002, pp. 938, 946). Телевизионните предавания на капиталистическата Федерална република Германия съдействат за устойчивото дискредитиране на социалистическия режим в Източна Германия (Howard; Louis 2000, p. 92).