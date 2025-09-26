Категория „Постер“, възрастова група 5. – 7. клас

Мария Александрова, 6. клас[1]

Ръководител: Румяна Стойнева

26. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Перник

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.11

Резюме. Парите съпътстват човешката история още от зората на цивилизациите – от натуралния обмен и какаовите зърна до електронните криптовалути. Първите монети се появяват в Лидия през VII век пр.н.е. и поставят началото на класическия модел за разплащане. С разрастването на търговията се налагат по-удобни средства – хартиените и по-късно полимерните банкноти. В съвремието, с развитието на технологиите, се утвърждават дигиталните валути и блокчейн системите, като биткойн бележи нова ера в историята на парите. Днес, в условията на глобална дигитализация, централните банки също разработват собствени дигитални валути, оформяйки бъдещето на паричното пространство.

Ключови думи: бартер, пари, монети, криптовалути, полимерни банкноти, биткойн