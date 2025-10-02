Категория „Изследователски проект“, възрастова група 8. – 10. клас

Емил Мирчев, 10. клас[1]

Ръководител: Галя Петрова

Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ – София

https://doi.org/10.53656/nat2025-3.33

Резюме. Настоящият проект проучва биохимичния процес на мариноване. Целта му е да покаже важността на денатурацията на белтъците за увеличаване еластичността на месото. Изследват се три вида месо в осем различни маринати, групирани в 4 категории: кисели, алкални, алкохолни и ензимни. Проучването изследва как времето за мариноване и химичният състав на маринатата влияят на еластичността и цвета на месото. Най-добри резултати се постигат при максимална денатурация на протеина еластин. Установява се, че мариноването води до пик на еластичността, след който настъпва ренатурация, като еластичността намалява. Това е доказателство, че изследването на пика на мариноването е ключово за оптималното увеличаване на мекотата на месото.

Ключови думи: мариноване, марината, денатурация, еластичност, цвят на месото