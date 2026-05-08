За двадесет и девета поредна година Синдикатът на българските учители връчи наградите от Националния конкурс „Учител на годината“. За тазгодишните отличия бяха номинирани 71 учители и директори в десет направления – „Предучилищно възпитание и подготовка“, „Начално образование“, „Хуманитарно“, „Природо-математическо“, „Изкуства и спорт“, „Професионално образование“, „Директори и помощник-директори“, „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници“, „Млади учители“ и „Учители наставници“.

„Всяка година изпитвам различни чувства, когато трябва да проведем този национален конкурс, който е единственият по рода си в България“, каза председателят на СБУ Янка Такева при откриването на церемонията.

Тя посочи, че основната цел на Синдиката винаги е била запазването и съхранението на българската образователна система.

„В България имаме най-добрата подготовка, най-добрите учители, но имаме и най-лошата организация на работа в училищата – това е основното, което да трябва да се промени в образователната ни система“, каза още Такева.

В първото направление, „Природо-математическо“, са наградени Красимира Букурещлиева – преподавател в ПГ по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“ – Гоце Делчев, и Красимира Христова – главен учител по математика в ПГИИ „Джон Атанасов“, Търговище.

Антонио Евлогиев – старши учител по български език и литература в ОУ „Св. Иван Рилски“, Перник, и Динко Динев – старши учител по информатика и информационни технологии в Профилираната гимназия „Васил Левски“ – Ямбол, получават статуетките в направление „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници“.

В категория „Предучилищно възпитание и подготовка“ статуетките отиват при Милена Стефанова – старши учител в ДГ „Щастливо детство“, Плевен, Светлана Узунова – старши учител в ДГ №12 „Радост“, Перник, и Светлана Мирчева – старши учител в ДГ „Дружба“, Пловдив.

Силвия Манова – старши учител в столичното 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, и д-р Юлиана Карпузова – старши учител по български и немски език в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, Кюстендил, са отличени в направление „Хуманитарно“.

В направление „Млади учители“ са наградени Александра Александрова – учител в ДГ „Зорница“, с. Ореш, общ. Свищов, и Калина Ванева – учител по български език и литература в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово.

Мила Велчева – старши учител в начален етап, в ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново, печели наградата в направление „Начално образование“.

В „Изкуства и спорт“ са отличени Алек Неделчев – старши учител по физическо възпитание в Националната финансово-стопанска гимназия в София, Мария Попова – старши учител по изобразително в СУ „Св. Климент Охридски“, Добрич, и Цветана Цъгова – старши учител по хореография в ОУ „Братя Миладинови“, Бургас.

Владимир Илиев – старши учител по информационни технологии в Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“, Стара Загора, е отличен в направление „Професионално образование“.

В категория „Учители наставници“ беше наградена Анета Киринска – учител по английски език в ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Разград.

В направление „Директори и заместник-директори– статуетки взеха Величка Попова – директор на ДГ №8 „Проф. д-р Елка Попова“, София, Гергана Япаджиева – директор на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, Варна, Ивелина Пенчева – директор на ДГ „Пролетна дъга“, Шумен, и д-р Лилия Стоянова – директор на 7. СУ „Кузман Шапкарев“, Благоевград.

Всички номинирани в Конкурса получават и специална награда на председателя на СБУ, грамота „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката, както и парична награда, осигурена от Съюза на българските учители.

Сред гостите на награждаването бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров, началници на регионални управления по образованието, научни работници и социални партньори на СБУ.

Присъстващите бяха поздравени от вокалната група на Шесто ОУ „Граф Н. П. Игнатиев“ с песента „Къде си вярна ти, любов народна“.