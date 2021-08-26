Проф. Наталья В. Жадько

Московский городской университет (МГПУ) – Москва (Россия)

https://doi.org/10.53656/for21.43str

Резюме. В статье рассматривается педагогическая речь как деятельность и инструмент работы учителя/преподавателя/бизнес-тренера (в дальнейшем – учителя) для обеспечения результативности и эффективности занятия в электронной среде. С позиций методологии речи как деятельности А.А. Леонтьева предложена структура педагогической речи в виде устного, письменного, невербального компонентов, а также ее возможности в качестве инструмента решения двух групп задач на занятии в электронной среде.

Ключевые слова: педагогическая речь; деятельностный подход в обучении; взаимодействие с участниками; устная/письменная/невербальная речь учителя/преподавателя/бизнес-тренера; речь как деятельность; занятие в электронной среде.